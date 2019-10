Jaime Paz revela que chateaba con Zapata

El expresidente Jaime Paz Zamora confirmó la autenticidad de la foto en la que aparece con Gabriela Zapata y que este lunes se viralizó en las redes sociales. "Ahora puedo decir que me parece cara conocida, cuando se aproximó para solicitar tomarse una foto conmigo, no tenía idea de quien se trataba", explicó Paz Zamora a ANF.



Dijo que la foto fue tomada el 25 de agosto de 2015 en el restaurante Margarita de la zona sur de la ciudad de La Paz, por la acompañante de Zapata. "Me pidió mi número de teléfono y ese mismo día recibí un mensaje, fue entonces que me dijo que se llamaba Gabriela".



Paz Zamora, compartió con la ANF, el registro de mensajes intercambiados con Zapata, "para que no haya lugar a equívocos".



La segunda comunicación de Zapata fue el 10 de septiembre pasado. "Cómo le va a ese señor", pregunta sin obtener respuesta. Insiste el 22 de diciembre, y le envía un "…saludo revolucionario".



Paz Zamora responde recién el 1 de enero de 2016, expresándole sus buenos deseos para el nuevo año. Zapata reaparece el 2 de enero, y 15 días más tarde Paz Zamora comenta sobre una foto.



La comunicación se restablece el 1 de febrero, con un mensaje en el que Zapata le dice "Quizá responsable su posición (de) país unido!! Pero vote sí", un día después escribe: "Cuando vuelva por La Paz le invito un café en mi casa", que Paz Zamora acepta con un "gracias… qué bueno".



En el último mensaje que Zapata envía a Paz Zamora el 12 de febrero, se lamenta "porq(ue) la oposición usa bajezas denigrando a la gente, tengan clemencia".