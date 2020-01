Embajador argentino ratifica que Bolivia no cumplió contrato de gas

El embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, se ratifica en que el país no envió los volúmenes de gas comprometidos. Dice que espera que no se vea afectada la relación diplomática aunque ve que "se enojaron" con él. Ratifica que la primera quincena de junio habrá una reunión entre los presidente de Bolivia, Evo Morales y de Argentina, Mauricio Macri.

Esta es la transcripción de una conversación que EL DEBER, Página Siete y un medio radial sostuvieron con el Embajador después de la conferencia de prensa.

¿Cuál es el momento que atraviesa la relación entre Bolivia y Argentina?

Yo creo que es una relación muy buena, pero lamentablemente por este conflicto del gas, hay declaraciones, malas interpretaciones. Yo lo único que le pedí al Ministro y a distintos funcionarios es que se envíe una nota comprometida por ellos mismos. Es decir, el 8 de febrero hubo una reunión en la que prometieron enviarla y no lo hacen, eso a mi me preocupa, porque eso puede dejar caer los distintos acuerdos que tenemos con Bolivia. Argentina junto a Brasil somos los primeros compradores, y si avanzamos con la energía eléctrica vamos a ser lejos el mayor comprador que tendrá Bolivia.



¿Bolivia incumplió en los envíos de gas?

El año pasado incumplió.



El gobierno boliviano dice que sí lo hizo

Mire, yo puedo decir muchas cosas, pero si usted entre a la información de Enarsa y YPFB verá que si lo hace o no.



¿Qué reporte tiene de su gobierno respecto al contrato que Enarsa está a punto de firmar con la empresa estatal de Chile para comprar gas?

Es fundamentalmente tener ya previsto que no hayan diferencias, problemas con la entrega de gas a la industria y a la gente.



Pero es un tema que está ya cerrado, ¿no es cierto?

Esta semana se firmará, tras una reunión entre directores.



No hay vuelta atrás, ¿no hay opción a cambiar si Bolivia garantiza entregar los volúmenes comprometidos?

Ya prácticamente está, ya se sabe, porque además fueron declaraciones del ministro boliviano, diciendo que este año no van a poder entregar todo lo que debieran entregar.



¿Y qué pasará con los actuales volúmenes que Bolivia envía, con la compra que le harán a Chile disminuirán aquellos que se adquieren al gobierno de Evo Morales?

No, eso está en un contrato firmado. Vamos a cumplir todo lo que envíe Bolivia será recibido por Argentina y pagará. Inclusive, el el ministro Aranguren me dijo y yo se lo transmití al Ministro de Hidrocarburos boliviano que todo el gas que tenga Bolivia, Argentina lo va a comprar.



Usted refirió 38 millones de metros cúbicos, ¿eso a qué se refiere?

Eso es lo que se dio de más y de menos en este último tiempo. Lo que les puedo decir es que se mandaron 38 millones de metros cúbicos menos en los últimos ocho días, de acuerdo a la información que tengo de Enarsa.



En la reunión entre Bolivia y Argentina, según el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, Bolivia le brindó el informe de provisión de gas donde se garantiza el abastecimiento ¿Qué información tiene usted desde su Gobierno?

Bueno, están estos cables que me mandaron de Enarsa.



¿Y qué señalan?

Que no fue el envío, que no se cumplió.



¿Y no está afectada la relación diplomática con todo esto?

No. Bueno, no sé. Se han enojado un poco conmigo, pero como dije no hago ningún reclamo, es un pedido que ellos mismos se comprometieron a enviar, entonces necesitamos esa previsibilidad para funcionar. Con temas importantes, como el de la energía, todo relacionado con petróleo, con el gas, energía el eléctrica, entonces es preocupante.



Estaba prevista una reunión entre Morales y Macri

Se hará en junio, calculo que en la primera quincena.



Debía tratarse la ley Migratoria, ¿no es cierto?

Eso ya está solucionado. En la última reunión que hubo entre ministerios se dieron 80 mil radicaciones a bolivianos, uno sólo fue expulsado. Todo eso fue más humo que fuego. Inclusive, en un momento salí, no estuve de acuerdo con la declaración de la Ministra de Seguridad argentina y fue público. En eso no hay ningún problema y se nota a diario en todos los pasos de frontera, siguen miles de bolivianos yendo a vivir a nuestro país y está bien.



Hay casos de inseguridad, como el asesinato registrado hace poco, ¿no?

Sí, pero habría que ver cuántos argentinos mueren porque los matan otros argentinos. Es un caso.



¿Tienen definidos los temas entre los dos presidentes?

Están, son los temas que trataron los vicecancilleres: Migraciones y y acuerdos comerciales.