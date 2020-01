Militante 'guevarista' amenazaba usando el nombre de ministros

David Vargas, quien pertenece a la organización Che Guevara MAS - IPSP, la misma en la que milita Rómer Gutiérrez detenido por narcotráfico en Brasil, se jacta de tener poder e influencia con varios ministros, según audios que circularon en las redes sociales.

Vargas, según se escucha en los audios, amenaza y advierte incluso con detención a otra persona a la que insulta en una comunicación que se supone es por teléfono, señala la Agencia de Noticias Fides (ANF).

"Antes de empezar a calumniar lo que es esta organización (Che Guevara MAS - IPSP) yo te voy a hacer un seguimiento y te voy a hacer detener con el Ministerio de Gobierno", advierte en una de las grabaciones e insiste en demostrar que tiene poder "ahora mismo te doy el teléfono de Héctor Arce puedes ir a quejarte por discriminación", asegura.

Aseguran que la ‘Che Guevara’ tiene asambleístas

Otro de los audios señala que la organización Che Guevara MAS-IPSP tendría a sus miembros en la Asamblea Legislativa Plurinacional. “Tenemos un senador, nueve diputados, ocho asambleístas y, en la mayoría de los ministerios, estamos en cargos jerárquicos, ¿ya? Somos la organización que más acompaña al presidente en todo el país ¿ok?”, se escucha en el audio.

EL DEBER se contactó con Vargas a quien se le consultó si era cierto que tenían en sus filas a políticos con altos cargos y éste aseguró que hay militantes de todo tipo, pero que no dará nombres para evitar que se los vincule con Gutiérrez.

En las grabaciones, Vargas dice tener influencias con el Ministerio de Gobierno y Justicia, algo que fue negado por Hugo Moldiz, exministro de Gobierno, quien aseguró que Vargas no tiene poder "ni en el MAS ni en el Gobierno" y aclaró que no es dirigente y no tiene una relación orgánica de carácter político con ningún ministerio, según ANF.