Retorno de 9 bolivianos de Chile será 'inmediato' después del pago

El fiscal que estuvo asignado al caso de los nueve bolivianos detenidos en Chile, Hardy Torres, informó a radio Erbol que el retorno de los dos militares y siete funcionarios de la Aduana será "inmediato" una vez se cumpla con el pago de los casi 50 mil dólares de multa al ser declarados culpables.

"Probablemente sea en el mismo día del pago o al día siguiente. Si esto se paga, probablemente sea mañana en la tarde o el miércoles ellos podrían estar trasladándose a Bolivia. Todas las demás actividades y trámites ya fueron realizados", explicó el investigador.

Conoce más I Pago de multa de los 9 detenidos se retrasa por feriado en Chile

El fiscal de Tarapacá explicó los detalles del proceso, que depararon la sentencia que estipula la expulsión de los ciudadanos, detenidos hace más de 100 días, tras un operativo contra el contrabando en frontera. Serán puestos en la frontera Colchane - Pisiga por carabineros.

"La Aduana boliviana tiene una legislación mucho más drástica que la chilena, que da más facilidades a detener personas que cometen el delito de contrabando, entonces es mucho más inexplicable que no se hubiera detenido a quienes están cometiendo delito. Fue una actividad anormal", detalló Torres.

Lea también I Bolivianos denuncian torturas en la cárcel de Alto Hospicio

El personero detalló que la base de sus argumentos se centraron en dos aspectos: que la intervención de los nueve fue realizada en territorio chileno y que no cumplieron con lo que dice la normativa boliviana sobre lucha contra el contrabando.

"La única posibilidad que había acá para entender que lo que hicieron no fue un robo, una sustracción, era que hubieran detenido a quienes transportaban la mercadería. Ellos decían de que esto estaba autorizado porque ellos eran funcionarios aduaneros y que estaban en territorio boliviano, como se comprobó que esa justificación no existe y al no existir, la actividad de tornó ilícita", agregó.

Puedes ver I Gobierno pagará la multa de 9 detenidos en Chile

Esta jornada el ministro de Justicia, Héctor Arce, informó que "se han hecho los desembolsos y los trámites en tiempo récord, los recursos se encuentran en Chile y lamentablemente hoy es feriado en Chile. Entendemos que mañana se va a hacer el desembolso y esperemos que mañana martes o a más tardar el miércoles, nuestros nueve compatriotas estén finalmente en territorio boliviano".