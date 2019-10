Chavismo nombra jueces antes de perder control de la Asamblea Nacional

La mayoría parlamentaria saliente, chavista, designó y juramentó este miércoles a a 13 magistrados principales y 21 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia con el voto salvado de la oposición venezolana que calificó el procedimiento de nombramiento de jueces como "inconstitucional" y "antiético".



El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) saliente, el oficialista Diosdado Cabello, dio por "aprobada por mayoría constitucional" la designación de los jueces y reiteró que este nombramiento se hacía "de acuerdo con la Constitución y las leyes de esta patria".



Esta designación se realiza a menos de dos semanas para que la nueva AN de mayoría "calificada" opositora de dos tercios sea instalada después de que en las legislativas del pasado 6 de diciembre el bando adverso al Gobierno lograra 112 diputados contra 55 del chavismo.



El nombramiento de los magistrados se realizó tras cumplirse cuatro rápidas sesiones extraordinarias que se celebraron entre ayer y hoy y que debían desarrollarse para que la mayoría chavista simple pudiera hacer este nombramiento según las exigencias de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).



"Señores magistrados y magistradas seleccionados, elegidos por esta Asamblea Nacional para ser magistrados principales (...) juran ustedes ante esta Constitución, ante la patria, ante el padre Bolívar, ante nuestro querido comandante Hugo Chávez (presidente fallecido, 1999-2013) (...) juran ustedes cumplir y hacer cumplir esta Constitución", preguntó Cabello.



El diputado chavista Elvis Amoroso, que hizo la propuesta de designación de magistrados pidió al pueblo venezolano sentir que "está muy bien representado por estos juristas" que fueron designados tras reiterar que el procedimiento se hizo acorde con las leyes.



"Son juristas de una alta calidad profesional y una gran honorabilidad, hemos cumplido con esta propuesta, con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con su normativa legal y sobre todo con la patria de Bolívar y también con la patria de Hugo Chávez", dijo.



Por su parte, el diputado opositor William Dávila pidió a los designados que "no se conviertan ustedes magistrados, en jueces del terror (...) porque están siendo aquí designados mediante un acto nulo porque ni siquiera el procedimiento lo han seguido".



Dávila reiteró que la bancada opositora no asistiría al acto para juramentar a los magistrados y señaló que el próximo 5 de enero cuando se instale la nueva Asamblea de mayoría opositora "comenzará una luz diferente y una esperanza distinta para Venezuela".



Más temprano el secretario ejecutivo de la alianza opositora Mesa de la

Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, reiteró que la mayoría parlamentaria opositora electa en diciembre revertirá este proceso de designación de magistrados.



"La Asamblea Nacional del pasado no puede decidir, no debería decidir sobre el Tribunal Supremo de Justicia del futuro (...) ¿qué va a ocurrir con eso?, lo decimos con absoluta claridad, eso no va a pasar, eso no se va a quedar así", dijo Torrealba en su programa radial La Fuerza es la Unión.