Valverde dice que el hijo de Evo y Zapata no existe

"He tenido acceso a información seria que confirma que el supuesto hijo de Gabriela Zapata Montaño y el presidente (Evo) Morales no existe", escribió en su cuenta oficial en Twitter el periodista cruceño, Carlos Valverde, quien sacó a la luz la denuncia por presunto tráfico de influencias.



El comunicador agregó que "creo en la información recibida; hay un niño al que hicieron pasar por hijo pero no es de GZM (Gabriela Zapata Miontaño) ni de EMA (Evo Morales Ayma); en minutos más estaré en condiciones de decir quién es la supuesta madre del niño".



La nueva duda surge días después de una sentencia judicial que dicta la "inexistencia física del menor", frente a la inconsistencia de pruebas y contradicciones de la empresaria, que incluso presentó cuatro fotos de un niño, pero todas diferentes.



"Qué tan desprotegido puede estar el presidente de los bolivianos que le pueden decir: "che, tienes un hijo conmigo y lo va a reconocer". Cómo puede ser que el nombre y apellidos del ciudadano número uno del país no sepan lo que está pasando", agregó Valverde durante su programa de radio.



Desde la defensa jurídica de la exgerente de la empresa China CAMC se anticipó que se impugnará parte de ese fallo, al que se llegó en medio del proceso que inició Evo por presunta violencia psicológica en contra del menor.



El comunicador reiteró su denuncia por tráfico de influencias y sostuvo que "bien, el chico no es de Evo Morales, entonces por qué lo reconoció, por qué la derecha le armó el bodrio. Si la señora Zapata no hubiera llegado a CAMC, esto no hubiera salido. ¿Dónde está la mentira de Carlos Valverde?".



En medio de la causa, Zapata se negó a someter al menor a una prueba de ADN, cosa que sí hizo Morales. El Gobierno anticipó otro proceso más por la falsedad en caso hubiese presentado a otro niño, mientras que Juan Ramón Quintana ahora la acusa de ser líder de una organización criminal.



Concluyó señalando: "¿Cómo puede ser que alguien te diga que es tu hijo y tú corras a firmar el reconocimiento de paternidad? El reconocimiento firmando por el señor Evo Morales es legal, la existencia del niño es mentira, todo lo demás es legal".



