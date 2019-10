Paco defiende publicidad sobre gestión de Morales

La ministra de Comunicación, Marianela Paco, defendió la difusión de la gestión que cumple el Gobierno a través de medios de comunicación, antes de la realización del referendo sobre la reelección de Evo Morales y Álvaro García Linera.



"El Estado tiene la obligación de informar la gestión de Gobierno. Una cosa es hacer propaganda y otra muy diferente es difundir la gestión de Gobierno", manifestó la autoridad en entrevista con Cadena A.



Sostuvo también que continuar con la "información" referida a las obras y proyectos del Gobierno es un "derecho", que no puede ser limitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Se prevé que 30 días antes de la votación no deba existir "propaganda oficial".



"Paco advirtió que si se confunden ambos conceptos: propaganda y hacer difusión de información de gestión va parecer un "pecado", pero insistió en que las dos acepciones son distintas", según una publicación de la agencia ABI.



Hoy debió ser socializado el reglamento sobre campaña y propaganda del Tribunal Electoral, pero el proceso que involucra a una vocal suspendida de Chuquisaca, porque renunciaron otros cuatro, impidió que así sea.



Según se conoce, existe un plazo de 27 días para la difusión de propaganda electoral en los medios de comunicación privados de cara al referendo del 21 de febrero. También está expresamente prohibida la participación de funcionarios públicos en campaña en horas de trabajo.