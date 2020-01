Lágrimas y estrellas en el concierto One love Manchester

Ayer, la cantante Ariana Grande reunió a grandes estrellas de la música en el concierto benéfico One love Manchester, realizado en honor a las víctimas del ataque terrorista cometido en esa ciudad el 22 de mayo. Katy Perry, Pharrell Williams, Justin Bieber y Miley Cirus se sumaron a la iniciativa. Grupos como Black Eyed Peas, Take That y Colplay también unieron sus voces y muchos de ellos soltaron lágrimas entre las canciones.



La seguridad fue muy estricta y el show transcurrió sin mayores inconvenientes.

El dinero recaudado por la venta de 35.000 entradas será donado a los familiares de las víctimas del atentado.