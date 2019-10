Guerra sucia en el inicio de campaña en la Uagrm

A 38 días de las elecciones para renovar a las autoridades universitarias, en los alrededores de los predios de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), ya se observan banderas de los frentes que participarán en los comicios. Dos candidatos a rector se quejan de la guerra sucia que se viene dando a través de las redes sociales.

Según la convocatoria al Claustro 2016 – 2020, la campaña debe comenzar el 8 de junio, es decir, un mes antes de los comicios; sin embargo, esto no se cumple. Existen al menos seis casas de campaña, donde a diario hay actividad, incluso los fines de semana. En estos lugares se instalaron mesas de ping pong, futbolines y canchas de futvoley donde se entretienen los jóvenes. También se sirve café y meriendas.



Alfredo Jaldín, candidato a rector por el frente Somos U; y Waldo López, de Primero La Gabriel, aseguraron que recién se están conformando los equipos de trabajo y que las actividades que realizan son académicas y no interfieren las clases. “Realizamos talleres con docentes y estudiantes”, dijo López.



En Somos U lamentaron que la campaña sea de solo 30 días, pues no podrán dar a conocer sus propuestas a todos los docentes y estudiantes de la universidad.



Los candidatos hacen campañas a través de las redes sociales, especialmente por Facebook y Twitter; sin embargo, estos no solo están siendo utilizados para hacer conocer sus planes de trabajo, sino también para atacar a los oponentes, incluso se exhiben videos y memes para acusarlos de corrupción.



Jaldín es el que más ataques viene recibiendo. Se subieron videos de peleas en la universidad, que se atribuyen a la agrupación de este candidato y por WhatsApp se hizo correr el rumor de que cuando él era rector fue sorprendido conduciendo un vehículo oficial en estado de ebriedad. Al respecto, Jaldín indicó que no responderá a los ataques, sino que se abocará a explicar su plan de trabajo.



El candidato a vicerrector de Primero La Gabriel, Bergman Saucedo, tampoco se salvó de la guerra sucia. A él se lo acusa de oponerse a celebrar el día del docente. “No vamos a responder. Nuestra campaña es propositiva”, dijo López.



Montos para la campaña

Los candidatos no quisieron precisar cuánto dinero gastarán en la campaña, pero indicaron que reciben aportes de militantes y simpatizantes, no solo en dinero sino en poleras, gorras, lapiceros y otros