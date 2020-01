Norma sancionará el juego con agua en La Paz

El Concejo Municipal de La Paz aprobará una norma para incrementar la drasticidad de la ley que prohibe el juego con agua y espumas durante carnaval. La complementación incluirá acciones conjuntas con las instancias nacionales para contrarrestar el derroche del líquido.

Según información del concejal Fabián Siñani detalla que desde la Comisión de Desarrollo Humano y Culturas se prepara el proyecto. Pretenden que establezca multas severas, debido a la crisis de abastecimiento que sufre la sede de Gobierno.

"La concejala Kathia Salazar está trabajando en una norma que complemente a la que se emitió el 2016, ella está organizando reuniones con instancias del gobierno nacional porque este tema no solo tiene que ver con el control de la Alcaldía en días previos a carnavales sino también con instancias nacionales que tienen que hacer el control respectivo de la importación de este tipo de espumas", dijo la autoridad.

Detalló que "la capacidad coercitiva no solo la alcaldía de La Paz, sino de todos los gobiernos sub nacionales es limitada, pero podríamos insertar este tema de las multas de tal manera que este también sea un instrumento para desincentivar el uso abusivo e indiscriminado del agua".

Reflexionó señalando que "poco a poco nos damos cuenta que hay algunas tradiciones como la de la quema o la del derroche de agua que van a pasarnos la factura más temprano que tarde".

Durante la pasada gestión el Ministerio de Medio Ambiente emitió una resolución instruyendo que se prohibe el juego con agua, luego el vicepresidente, Álvaro García Linera, sostuvo que "ojo, no es que no esté prohibido jugar con agua o pintura, está permitido. Lo que no hay que hacer es abusar, derrochar agua".