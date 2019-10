'Bolivia dice no' le gritaron a la esposa del 'vice'

Claudia Fernández, esposa del Vicepresidente Álvaro García Linera, y que bailó en la entrada del carnaval de Oruro, tuvo que aguantar este sábado estribillos a favor de la oposición.



Cuando Fernández fue reconocida, cuando ingresó a la Plaza 10 de Febrero, el público comenzó a gritar "Bolivia dice No, Bolivia dice No", según un video que circula en la redes.



El hecho ocurrió cerca de las 13:30 cuando con la morenada Cocani, de la que Fernández es integrante, hizo ingreso a la plaza central. Primero empezaron a gritar unas cuantas personas y luego se sumaron otras hasta convertirse en un grupo grande que gritaba ruidosamente.



Fernández mostró tranquilidad y siguió sonriendo.



El próximo 21 de febrero la población acudirá a las urnas para decidir si acepta o no una reforma constitucional que le permitiría al presidente Evo Morales y al Vicepresidente García Linera postularse para un cuarto mandato (202-2025).