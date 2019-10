Ven triunfo de Trump como una amenaza global

La posibilidad de que Donald Trump, el candidato republicano a las elecciones estadounidenses, gane la presidencia en ese país ha sido incluida por la revista británica "The Economist" entre los diez grandes riesgos a los que se enfrenta el mundo.



La llamada Unidad de Inteligencia de esa publicación (EIU), que elabora informes anuales centrados en asuntos de actualidad que afectan a países, regiones e industrias específicas, alerta en la última edición de que el magnate norteamericano podría alterar la economía global si lograra suceder a Barack Obama.



También advierte de que una presidencia a cargo de Trump podría intensificar los riesgos políticos y de seguridad en Estados Unidos, pese a que no espera que el multimillonario vaya a imponerse a Hillary Clinton, a quien percibe como "su más probable candidata demócrata".



La citada publicación considera que un escenario en el que Trump pudiera llegar a ser presidente estadounidense entraña más riesgos globales que la posibilidad de que el Reino Unido abandone la Unión Europea (UE) tras el próximo referéndum del 23 de junio o un enfrentamiento armado en el Mar del Sur de China.



Entre los otros eventos que el informe de "The Economist" incluye entre los de más riesgo global figuran también una ralentización económica aguda, las intervenciones de Rusia en Ucrania y la posibilidad de que la crisis Siria preceda a una nueva "guerra fría".



"Hasta ahora, Trump ha dado muy pocos detalles de sus políticas, y éstas tienden a ser propensas a una revisión constante", indica el EIU en su informe de valoración sobre riesgos globales, que se centra en el impacto y la probabilidad de esos eventos.



Para elaborar el documento, el ránking del EIU emplea una escala de uno a veinticinco, en la que Trump se sitúa en el mismo nivel de riesgo que "la creciente amenaza de que el terrorismo yihadista desestabilice la economía global".



"Ha sido excepcionalmente hostil hacia el libre comercio, incluyendo de manera notable el Nafta -tratado de libre comercio de América del Norte-, y ha tildado a China repetidamente de ser un "manipulador de divisas"", señala el informe.



Alerta, además, de que el fuerte lenguaje que Trump emplea para dirigirse a México y China en particular "podría escalar rápidamente hacia una guerra comercial".



"Sus tendencias militares hacia Oriente Medio y su prohibición a todos los musulmanes de viajar a EEUU sería un potente instrumento de reclutamiento para grupos yihadistas, aumentando su amenaza tanto dentro de la región como más allá", agrega el informe.