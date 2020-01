Los celulares compatibles con Pokémon Go

Muchos usuarios se vieron frustrados cuando se habilitó el juego en Bolivia y no pudieron bajar la famosa aplicación. El motivo es que no todos los smartphones son compatibles porque Niantec, la empresa que desarrolló la app, tiene una serie de requisitos mínimos para Pokémon GO.



Conoce la lista de teléfonos compatibles publicada en el portal Clic Izquierdo:

?

Los que tienen iPhone



En el caso del sistema iOS los requisitos son:

-Hardware: iPhone 5 o superior

– Software: iOS 8 o superior.

– Conexión Wi-Fi: 3G o 4G

– GPS en tuiPhone



Los iphone compatibles:

?– iPhone 5

– iPhone 5c

– iPhone 5S

– iPhone 6

– iPhone 6 Plus

– iPhone 6s

– iPhone 6s Plus

– iPhone SE

– iPad

– iPod Touch



Si tienes un iPhone 4S, Pokémon Go funciona, no en optimas condiciones, pues se debe al GPS. Respecto a las demás características no hay inconveniente de todas maneras puedes intentarlo y divertirte al máximo con tus amigos.



Los que tienen Android

?

Requisitos:

– GPS habilitado.

– Software: Android 4.4 o superior.

– Conexión: Wi-Fi, 3G, 4G.

– Sistema Operativo: Android Marshmallow, Lollipop, KitKat, Lollipop, Nougat

?

Teléfonos compatibles de Samsung:

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S6

Samsung Galaxy S6 Edge

Samsung Galaxy S6 Edge Plus

Samsung Galaxy S5

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy S4 Mini

Samsung Galaxy Core Prime

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy Note 3

Samsung Galaxy Note 4

Samsung Galaxy Note 5

Samsung Galaxy Grand Prime

Samsung Galaxy A3, A5, A7

Samsung Galaxy J1, J2, J5, J7

Samsung Galaxy Mega.



Teléfonos compatibles de Sony:

Sony Xperia Z5

Sony Xperia Z4

Sony Xperia Z3

Sony Xperia Z2

Sony Xperia Z1

Sony Xperia Z ultra

Sony Xperia ZL

Sony Xperia SP

Sony Xperia M4

Sony Xperia SP

Sony Xperia V

Sony Xperia T

Sony Xperia TX

Sony Xperia ZR

Sony Xperia C5

Sony Xperia C4

Sony Xperia C3

Sony Xperia E4g.



Teléfonos compatibles de Huawei:

Huawei Nexus 6P

Huawei P9

Huawei P8

Huawei Ascend P7

Huawei Ascend P6

Huawei Mate 8

Huawei Mate 7

Huawei Honor 5x.



Teléfonos compatibles de Motorola:

Moto G4 y Moto G4 Plus

Moto Z y el Moto Z Force

Motorola Moto E

Moto E2

Moto G

Moto G3

Moto X

Moto X 2da generación

Moto X Play

Moto Droid Ultra

Motorola Droid Mini

Motorola Droid Maxx.



Teléfonos compatibles de LG:

LG G5 SE

LG G4

LG G3

LG G2

LG Leon

LG Optimus L7

LG Optimus L5

LG Optimus L3

LG G y el LG G Pro

LG Optimus VU.