Cierran parque por plaga de víboras en Argentina

Entre errores ortográficos, el Parque Costanera, ubicado en las orillas del río de la Plata, anunció que cierra temporalmente sus puertas debido a una plaga de víboras que llegan a través de los desagües que dan al río.



Es la segunda vez que se suspende el ingreso al parque en lo que va del año. El 18 de febrero, a través de su cuenta en Facebook, ya había anunciado un corte de servicios advirtiendo que se trataba de “un riesgo muy grande para el usuario que el parque se encuentre abierto en esas condiciones”.



El fenómeno se debe a la proliferación de camalotes (pequeñas islas de tierra y vegetación que se desprenden de la ribera de los ríos) en el estuario de Buenos Aires que se registra desde las inundaciones que afectaron al país en diciembre.



Producto de las inundaciones no sólo las serpientes han tomado parte del parque sino que también aumentó la cantidad de arañas, ratones y nutrias, por lo que la municipalidad de Berisso (a una hora de la capital) ha prohibido bañarse y acampar en sus costas.



El 22 de febrero, una niña de 12 años fue mordida por una serpiente venenosa mientras tomaba el sol, en otra zona repleta de camalotes. Sin embargo, su vida no está en riesgo ya que el animal no llegó a liberar su veneno.