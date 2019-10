Bailes para mujeres que siempre quieren moverse

Fases es un proyecto que quiere generar una alternativa orientada a personas interesadas en la incorporación del movimiento en el cotidiano vivir que de alguna manera genere equilibrio entre las responsabilidades y obligaciones que vas adquiriendo con el tiempo y las actividades que verdaderamente te gustarían realizar.



De esta manera te proponen actividades relacionadas al movimiento, unas con un enfoque más artístico, otras vinculadas a la relajación y otras a la preservación de una buena condición física que permiten un desarrollo personal y sobre todo actitudinal a través del establecimiento de objetivos a corto y largo plazo.



?Así es que podés optar por clases de danza española, pole dance, yoga y zumba. Estos cursos no son estrictamente para mujeres, puesto que existe la posibilidad de que haya hombres que muestren interés en ellos.



"La danza española la dicta la profesora Saraí Extremera, el pole dance, está a cargo de Adriana Pérez Osorio, el yoga te lo enseña Paola Guzmán y las clases de zumba están a cargo de Claudio Rivero", indica Norman Chacón, coordinador de Fases Bolivia.



?DANZA ESPAÑOLA

?

Curso de iniciación mostrando la danza española en casi todas sus expresiones sobre todo el folclore de diferentes regiones analizando el por qué de ese modo de danzar bajo su contexto regional y el flamenco desde la base, conociendo los elementos de la danza (muñequeos, braceos, zapateados, percusión y pasos) y ritmos (tangos, tanguillos, alegrías, bilerias).



Las ramas de la danza española son folclore, escuela bolera, danza estilizada y flamenco. Una danza de carácter por los movimientos desinhibidos y los códigos corporales asociados al vigor y la fuerza femenina que conlleva.



POLE DANCE



“Soy bajita, no soy fuerte, soy muy delgada, no soy elástica, soy muy alta, estoy pasadita de peso, nunca he bailado antes, me da vergüenza que me miren o no puedo”. Son frases que están afuera de la clase, ahí te divertirás, entrenarás, te concentrarás y ayudarás a tus compañeras, dejamos atrás todo aquello que te impide liberar la mente.



Practicar Pole dance tonifica los músculos del cuerpo, reduce la grasa corporal y aumenta la coordinación; pero sobre todo ayuda a aceptarse y quererse a sí misma, a entender cómo funciona tu cuerpo y lo que podés hacer por él, de adentro viene el cambio y una vez que sucede allí, se refleja en el exterior.



YOGA

?

Esta técnica incorpora posturas para incrementar la flexibilidad y fortaleza, ejercicios de respiración, limpieza y cierres energéticos y posturas de manos para dirigir y potenciar la energía vital. Liga la respiración con el movimiento, el equilibrio de contrarios y la limpieza y revitalización de los canales energéticos.



ZUMBA

?

Es una disciplina de baile muy divertida, que pueden practicar tanto hombres como mujeres. Incrementa tu energía, mejora la coordinación y la condición física, da bienestar al cuerpo, reduce la grasa de más, el estrés y aumenta la autoestima.



Que el surcito no te quite las ganás de ejercitarte y mantenerte o recuperar tu figura esbelta. Si querés más información podés dirigirte a la calle Republiquetas N.°145 o llamar al "celu" 770-17 626.