Oliva lanza decreto para reactivar la economía

El gobernador Adrián Oliva promulgó este martes el decreto de reactivación económica que permitirá ingresar por primera vez a la Bolsa de Valores de Bolivia (BVB) y acceder a Fondos de Inversión para financiar proyectos productivos en este departamento.



Oliva dijo que con esto se pretende fortalecer al sector productivo y así dejar gradualmente la dependencia de la economía rentista luego de la fuerte caída de los ingresos provenientes por la venta del gas natural.



“Es un decreto que propone generar una dinámica distinta en la economía departamental con potenciar a todos aquellos sectores productivos que no pueden depender del dinero del gas natural como única fuente de ingresos, además se busca generar condiciones para que el departamento pueda desarrollar una economía diversificada”, reafirmó la autoridad.



Por su parte, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija (Fept), Álvaro Baldivieso, resaltó la iniciativa de la Gobernación de viabilizar, a través de este decreto, una alianza público–privada para cambiar el actual modelo económico que predomina en el departamento.



El delegado de la Agencia para el Desarrollo de la Gobernación, Óscar Farfán, afirmó que se busca establecer un nuevo sistema de financiamiento no bancario para captar inversiones entre $us 200 y 300 millones para diferentes proyectos.



“La Gobernación va a participar como accionista eventual en alianza con empresarios para poder captar inversiones mediante la emisión de bonos en la Bolsa de Valores o atraer fondos de inversión del extranjero, como de la CFA o el BID. Es importante los medianos y pequeños empresarios se puedan asociar", explicó el exministro de Desarrollo Económico que fue el autor del decreto.

,

En el acto protocolar de la promulgación del Decreto en plena plaza central de Tarija