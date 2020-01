Aracely Arámbula, ex de Luis Miguel, no quiere salir en la serie del cantante

Aracely Arámbula fue tajante al decir que no participará en la serie autobiográfica de Luis Miguel, su expareja.

"Mi nombre no puede salir porque tendrían que tener la autorización de la oficina que me representa. En algún momento se tocará ese tema, pero por ahorita no me interesa hablar de eso", expresó la estrella en el programa de televisión Suelta la Sopa (Telemundo).

En el programa a Aracely también le preguntaron si estaría interesada en ser parte del proyecto y su respuesta fue negativa.

Recordemos que la sexy actriz es madre de dos hijos de 'Luismi', Miguel y Daniel Basteri. Así que es lógico pensar que ella tenga que ser mencionada en la historia que se va a contar sobre la serie basa en la vida del artista.

La serie de Luis Miguel se transmitirá en Estados Unidos por la señal de Telemundo y en el resto de Hispanoamérica por Netflix.