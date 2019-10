Diez aprehendidos por la fuga de Belaunde

Diez personas fueron aprehendidas por orden del Ministerio Público acusados de ser cómplices de la fuga del empresario peruano Martín Belaunde. Siete de ellos fueron detenidos en La Paz y otros tres en Santa Cruz, según información difundida por el Ministerio Público y el abogado de uno de los implicados.



EL DEBER verificó en La Paz que se encuentran aprehendidos con fines investigativos dos parejas de matrimonio que son sobrinos de Belaunde y tres efectivos policiales, que eran parte de su custodia.



Por su parte, el abogado Freddy Vidovic, informó a este diario que su representado Yulliano Arista y dos de sus sobrinos fueron aprehendidos por la Policía acusados de tener relación con la fuga del del empresario peruano.



Fiscal confirma detenciones



El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, confirmó el domingo que existen varias personas detenidas y que los policías que eran responsables de vigilar a Belaunde están siendo investigados por su presunta responsabilidad en la fuga.



“Se instauró un proceso penal en contra de Martín Belaunde Lossio y los policías que custodiaban su domicilio”, informó Guerrero, citado por un boletín de prensa de su despacho.



El fiscal general informó que se inició un proceso penal en el grado de complicidad en contra de Yulliano Arista, chamán conocido en Bolivia como el "Curaca Blanco".



El Ministerio Público conformó una comisión de fiscales para investigar la fuga de Belaunde, cuyo paradero es desconocido por el momento.



Gobierno confirmó la fuga



El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, confirmó que el ciudadano peruano Martín Belaunde fugó del domicilio en el que se encontraba detenido en la ciudad de La Paz y responsabilizó del hecho a los cuatro policías que se encontraban encargados de su custodia.



"Oficialmente queremos informar que el señor Belaunde ha fugado de la residencia donde se encontraba custodiado por un equipo de policías" explicó Quintana.



El ministro explicó que la fuga se produjo aproximadamente a las 03:00, pero no fue reportada hasta las 07:00. "Lamentamos la negligencia y la complicidad del equipo de custodia policial que era responsable mantener al señor Belaunde vigilado"



Los cuatro policías se encuentran prestando declaraciones en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz, para determinar el grado de responsabilidad que tienen en la fuga del empresario peruano.



Belaunde se encontraba con detención domiciliaria en el barrio Bajo Llojeta de la ciudad de La Paz.



Se ordena la captura



El Ministerio de la Presidencia informó que la Policía se encuentra movilizada para capturar a Belaunde. "Se ha instruido a todas las unidades de frontera y a todas las instituciones de seguridad que tienen que ver con este tema. Se ha pasado la información respectiva a Interpol para que también se ponga en movimiento", señaló.



Quintana además pidió a la población que tenga acceso a "información objetiva y fidedigna" sobre el paradero de Belaunde que la reporten "bajo la más estricta confidencialidad".

Descartan "secuestro"



La noticia fue conocida inicialmente por medios peruanos que fueron contactados por la familia del empresario peruano.



“Estamos muy preocupados. Los custodios dicen que desapareció desde las 7:00 a.m. y que él se fue por la puerta de atrás. Nosotros no sabemos nada, pero solo queremos saber si está bien”, indicó Raquel Ocampo, sobrina de Belaunde al diario El Comercio de Perú



El abogado del empresario, Jorge Valda, en declaraciones a RPP del Perú, no descartó la fuga e incluso un secuestro



Sobre este extremo, el ministro Quintana señaló que se trata de un escape ilegal y no de un secuestro, "despejar cualquier especulación, oficialmente estamos declarando la fuga del señor Belaunde", dijo.



El pasado viernes, el Tribunal Constitucional negó los recursos planteados por la defensa de Belaunde y allanó el camino para su extradición a Perú, donde es acusado por el delito de corrupción.



