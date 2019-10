Negrete desconoce nexos de Tejerina y el Concejo

El secretario de Defensa Ciudadana de la Alcaldía, José Negrete,

evitó referirse a los supuestos vínculos de trabajo que hubo entre el fiscal Osvaldo Tejerina, que investiga la compra que hizo el municipio de un equipo de monitoreo móvil, y el Concejo Municipal.



Tejerina se desempeñó en los últimos tres meses de 2015, y de manera discontinua, como consultor en línea de la Comisión de la Niñez, Adolescencia, Género y Asuntos Generacionales del Concejo Municipal según constató EL DEBER.



"No me consta porque yo no trabajo en el Concejo Municipal y no sé quienes trabajan allá (...) no podría emitir ningún criterio sobre el tema" manifestó Negrete, en contacto con EL DEBER, e hizo énfasis en la separación del órgano ejecutivo y el Concejo.



"No conozco quienes trabajan en el Concejo, es un órgano completamente independiente al Ejecutivo municipal, tiene su propia dirección administrativa que hace las contrataciones de personal" añadió la autoridad y dijo desconocer quienes son asesores de esa entidad.



Por otra parte, manifestó su voluntad para declarar "las veces que sea necesario" luego de que su audiencia por el caso dron fuera suspendida este miércoles por la ausencia de los fiscales.



La comuna invirtió 3,6 millones de bolivianos en la adquisición de un equipo de monitoreo móvil, que la Policía se niega a recibir, ya que éste no cumpliría con las especificaciones solicitadas.