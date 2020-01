Stiglitz deja comité del caso 'Papeles de Panamá' por falta de transparencia

El Comité Independiente de Expertos creado por el Gobierno de Panamá para investigar la falta de transparencia en las prácticas financieras carece de transparencia en sí mismo, dijo a Reuters el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, luego de renunciar a la comisión.



El comité, dirigido por el estadounidense Stiglitz, fue creado en abril tras la filtración de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en crear compañías en paraísos fiscales, en el escándalo conocido como los Papeles de Panamá.



Sin embargo, Stiglitz y el experto anticorrupción suizo Mark Pieth abandonaron la comisión el viernes, luego de aducir que el Gobierno de Panamá dio marcha atrás a su compromiso de hacer público el informe final que elaboraría el comité, sin importar su contenido.



"Yo pensé que el Gobierno (de Panamá) estaba más comprometido, pero obviamente no lo está. Es increíble cómo intentaron socavarnos", dijo Stiglitz.



Pieth ahondó en las críticas al Gobierno. "Nos pidieron que realizáramos esto como un acto de cortesía hacia ellos y nos muestran ante los medios del mundo, y después nos dicen que nos callemos la boca cuando no les gusta", señaló a Reuters.



En tanto, la administración de Juan Carlos Varela dijo en un comunicado que lamentaba "la salida de Joseph Stiglitz y Mark Pieth" y que "entiende ambas renuncias como diferencias internas sobre las cuales no va a intervenir".



El premio Nobel de Economía considera "perturbador" que el Gobierno panameño se niegue a publicar con transparencia los resultados de una revisión del sistema financiero del país centroamericano.



"¿Qué es lo que les preocupa?", se preguntó durante una entrevista con EFE el economista estadounidense. "No tiene sentido tener un comité sobre transparencia, que no es transparente", sostuvo el profesor de la Universidad de Columbia (Estados Unidos) en una entrevista telefónica.