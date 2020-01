Ajuste salarial a 325 trabajadores desata un nuevo conflicto en la ‘U’

Como un baldazo de agua fría, así recibieron al menos 325 trabajadores de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) el ajuste salarial que reduce el bono de antigüedad del 100% al 50%. Se trata de funcionarios que aún no se habían ajustado al plan de readecuación de sueldos.

Las autoridades de la Uagrm decidieron aplicar la medida en cumplimiento de la resolución de un laudo arbitral, planteado por los mismos trabajadores, pero que favoreció a la universidad. El ajuste, que forma parte del plan de contingencia para hacer frente a la crisis económica que enfrentan las universidades públicas por el recorte en las asignaciones presupuestarias, ha generado el rechazo de los trabajadores que se han declarado en movilización permanente. Ayer cumplieron un paro de 24 horas.

Esta readecuación salarial afecta a 325 funcionarios, cuyos bonos de antigüedad hacían duplicar su salario, por lo que percibían sueldos que oscilaban entre Bs 7.403 y Bs 18.568. Con el ajuste, su sueldo de mayo llegó con un recorte de entre Bs 300 y Bs 4.000.

Para la universidad esto representa un ahorro mensual de Bs 600.000 en las planillas de sueldos, según informó el jefe del Departamento Legal, Diomisio Rivas.

El vicerrector de la Uagrm, Oswaldo Ulloa, que estuvo participando de un encuentro de autoridades rectoras en Pando, manifestó que lo único que hizo la estatal cruceña fue cumplir con el fallo de un recurso planteado por los mismos trabajadores que se resistían a someterse a la readecuación financiera y que tenían un bono de antigüedad que equivalía al 100% del sueldo.

Esta readecuación fue acordada a través de un convenio firmado entre la Uagrm y el Ministerio de Economía y Finanzas en 2009.



Rivas agregó que ahora todos los trabajadores perciben un bono de antigüedad calculado sobre la base de los tres salarios mínimos nacionales y una escala del 50%.

Explicó que en siete años del proceso de readecuación, los 1.700 docentes que tiene la universidad se ajustaron a la medida, al igual que 1.400 trabajadores, pero había 325 que se resistían.

Precisamente, esto llevó a que en 2013 el Sindicato de Trabajadores de la Uagrm plantee un pliego de reclamaciones ante el Ministerio de Trabajo, pidiendo que se respeten los derechos adquiridos, pero la resolución dictada a fin del año pasado no los favoreció.

“Hay que decir que incluso así los trabajadores universitarios están favorecidos porque en otros sectores el cálculo del bono se hace sobre un salario mínimo nacional”, dijo Rivas.

Los trabajadores lo rechazan

Edmundo Luna, ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la ‘U’, expresó su rechazo a la resolución del laudo arbitral emitido por la Dirección Departamental del Trabajo y denunció que se emitió bajo el manejo de influencias.



Luna dijo que “se están violando los derechos de los trabajadores”, que por muchos años vienen prestando servicios a la estatal cruceña.



“La Ley del Trabajo establece que si en un laudo arbitral los trabajadores consideran que no se les ha hecho justicia, que han sido violentados en sus derechos constitucionales, están habilitados por la huelga, pero este paro no solo es por el laudo, sino porque han atentado directamente contra nuestros salarios. No lo vamos a permitir”, expresó el dirigente.



Asimismo, hizo notar que no creen en la imparcialidad de los tribunales, por lo que no les que ha quedado más que recurrir a las movilizaciones. Anuncian un paro escalonado y huelga de hambre.

Luna también responsabilizó a las actuales autoridades académicas por la crisis que afecta a la estatal cruceña, al indicar que en cinco años “metieron” a más 1.300 nuevos funcionarios, lo que significa Bs 514 millones.



Algunos trabajadores afectados calificaron de injusta la medida. “Nos bajaron el sueldo por esa readecuación, principalmente a los que somos antiguos. En mi caso el descuento llega a Bs 1.500. Llevo 20 años trabajando en la universidad. Me parece una medida injusta, cómo nos van a quitar un derecho adquirido hace 30 años”, dijo Carlos Fonse, que trabaja en mantenimiento de edificios.

Nelson Rivera (67), jardinero, se quejó porque su sueldo de mayo le llegó con Bs 800 menos. “Yo llevo 21 años como funcionario en la universidad. Tengo familia, mantengo a siete muchachos, esto es injusto”.