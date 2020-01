El parque automotor cruceño aumenta 2.800 vehículos cada mes

En el cuarto foro desarrollado ayer en EL DEBER Radio, el secretario municipal de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, reveló que cada mes aumenta en 2.800 el número de vehículos nuevos que se agregan al parque automotor que circula por las calles de Santa Cruz de la Sierra, los cuales están saturando no solo las calles, sino también los anillos y avenidas principales.

Si el año pasado se contaban 458.000 motorizados, en lo que va del primer semestre de 2017 la cifra aumentó en 16.800 vehículos, haciendo un total de 474.800, los cuales, hasta finalizar la gestión, se estima que serán 491.600 autos.

El Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT) contabilizó en el país 1.688.708 vehículos, ocupando el primer lugar el departamento de Santa Cruz, con 564.146 unidades; seguido de La Paz, con 403.651; Cochabamba, con 363.031; y muy de lejos, en cuarto lugar, Tarija, con 94.781 coches.

Pensando en aliviar esa saturación vehicular, en especial debido a la presencia de micros cerca de los grandes mercados de la ciudad como La Ramada, Los Pozos, Abasto y Mutualista, Ribera aseguró que ha planteado una serie de proyectos, como pasos a desnivel, túneles en el tercer anillo y el aeropuerto El Trompillo, el cambio de perfil en la circulación del tercer anillo interno y externo (tal como lo planteó el Plan Techint), así como diseñar canales para el transporte público y ciclovías en el primer, segundo y cuarto anillo.

El concejal secretario Franz Sucre refirió que el municipio tiene la tarea pendiente de la educación vial y la construcción de pasos a desnivel en la zona sur, como la avenida Santos Dumont, con lo cual se aliviará el intenso tráfico.



Como la ciudad también se extiende rápidamente, hasta enero del próximo año Ribera aseveró que serán señalizadas todas las vías hasta el séptimo anillo, pues actualmente hay 135 kilómetros con señales, de los 2.200 km de vías.

Sugerencia

Para el exdirector de Tráfico y Transporte, Patricio Despouse, no solo los micros, trufis y minibuses saturan las calles, también lo hacen los motorizados particulares, pues los conductores se estacionan en doble fila, no respetan los canales de transporte público o se parquean en sitios prohibidos.

“El 70% del caos vehicular lo generan los conductores particulares; para dar solución, se debe restringir la circulación por el número de placa y el acceso a determinadas vías, pero esta determinación se la debe tomar en una reunión donde deben estar presentes los vecinos, choferes y la Policía”, manifestó Despouse.

Licitación



En el foro de EL DEBER, Ribera señaló que existe la posibilidad de licitar el servicio de transporte urbano ante el aumento del desorden de micros, especialmente en los mercados.



La autoridad no dio fecha de la implementación, pero dijo que la licitación está siendo estudiada por el municipio con el asesoramiento de la cooperación japonesa y suiza.

“La solución no pasa por el cambio del tamaño de buses, sino por la dinámica del servicio, quizá se vea la posibilidad de pagar por kilómetro recorrido”, señaló Ribera.



El ingeniero experto en temas viales Javier Mendívil no se mostró muy optimista, asegurando que la ciudad ha sido tomada por las personas que prestan el servicio de transporte público y que las autoridades dan el mismo diagnóstico de solución pero no lo llevan adelante. “Las leyes municipales son de cumplimiento obligatorio, lamentablemente Tránsito está ausente para hacerlas cumplir porque no hay coordinación con la Alcaldía”, indicó.



Para Despouse, la licitación del servicio de transporte público es una idea que viene de hace 20 años y nunca se la aplicó, pues se debe regular muchas cosas, entre ellas el salario que ganará el chofer y el uniforme, hasta las garantías y el seguro para el usuario.



“Actualmente el transporte público es un negocio informal, la comuna debe poner límites al servicio, asimismo debe establecer políticas a mediano y largo plazo y no dar soluciones parche”, añadió.

Para la urbanista y exfuncionaria de la extinta Oficialía Mayor de Planificación, María del Carmen

Cadierno, lo que no hay es capacidad o voluntad política para aplicar todo lo que técnicos entendidos han proyectado para un reordenamiento del tráfico y sobre todo del transporte público.

Cadierno dijo que se debe desempolvar un proyecto de origen francés, de principios de la década del 2000. “Hay otro, de un ingeniero ecuatoriano, en la época de Edmundo Farah (2009-2012), en el que se gastó bastantes fondos públicos en consultorías y proyectos, para luego olvidarlos y ahora vengan a inventar la pólvora”, acotó.

Principios para un transporte urbano sostenible



1.- Planificar ciudades densas, es decir, que estén bien urbanizadas.



2.- Crear ciudades orientadas hacia el transporte público.



3.- Optimizar la malla vial o trama de anillos, avenidas y radiales, y su uso.



4.- Fomentar el caminar y el uso de la bicicleta, pero se precisa contar con buenas aceras y ciclovías.



5.- Implementar mejoras en el transporte público.



6.- Controlar el uso de vehículos, hay ciudades que restringen la circulación interdiaria mediante las placas.



7.- Gestionar el estacionamiento; en la ciudad quedó pendiente el uso del parquímetro y edificios de parqueos.



8.- Promover la circulación de vehículos no contaminantes, como bicicletas.



9.- Comunicar las soluciones a los vecinos.



10.- Abordar los retos de manera exhaustiva.

Rolando Ribera

Srio. De Movilidad Urbana

Ley de movilidad urbana



La autoridad recordó que se elaborará una serie de 68 proyectos rumbo a la norma de movilidad urbana, siendo una de ellas la ley para infractores viales que busca ser parte del reordenamiento del tráfico de la ciudad.



Recordó que uno de los objetivos es bajar la incidencia de los accidentes de tránsito. Añadió que de lo recaudado se invertirá en educación ciudadana e irá a la Policía, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a la Asociación de Surtidores por ser agente de retención de las multas. “La llamada fotomulta será el medio probatorio de las infracciones”, dijo y garantizó que en un año y medio de la aplicación de la ley se verán los cambios.

Javier Mendívil

Experto En Temas Viales

Se muestra escéptico

Para el experto en temas viales, la fotografía (de la fotomulta) es un elemento para poder sancionar, por ello se debe llevar adelante, pero se muestra escéptico de que sea aplicada, recordando que hay muchas leyes que no se aplican para una mejor convivencia en la ciudad.

Para Mendívil, la norma debe encauzar y controlar al transporte público, que es el que más causa desorden en la urbe, pues se pasan las señales prohibitivas de los semáforos y se paran donde quieren para recoger pasajeros.

“A mi parecer esta ley para infracciones viales no resolverá el caos en las calles, pero sí puede formar un comportamiento en los conductores”, añadió.

Franz Sucre

Concejal Secretario

Norma educativa

El concejal de Santa Cruz Para Todos, el partido del alcalde Percy Fernández, asegura que la ley es educativa, no para recaudar fondos para otro tipo de obras. Con ella también se plantean un reto, el de reordenar los grandes mercados y reducir el caos un 50% en dichos centros de abastecimiento.

Sucre aseguró que se hará conocer la norma a los sectores involucrados, en especial a la Policía, que debe ser parte de la elaboración de la reglamentación. “No existe colisión de leyes como expresaron algunos jefes policiales. La nueva ley se apoya en el artículo 302 de la Carta Magna y en las sentencias constitucionales 2055/2012 y 1714/2012”, acotó.