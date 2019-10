Moldiz: “No existe crimen organizado en Bolivia”

El flamante ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, afirmó que en muchas oportunidades la oposición trató de utilizar el tema de seguridad ciudadana con fines electorales y políticos. Manifestó que es importante diferenciar entre crimen organizado y un grupo de delincuentes, y dijo que a veces los medios magnifican los actos de la delincuencia.



“En el país no existe crimen organizado. Crimen organizado implica estructura casi militar”, aseguró el ministro este domingo en una entrevista en el programa el Pueblo es Noticia transmitido por Bolivia TV.



Moldiz explicó que el nivel de criminalidad en Bolivia no es el mismo que el que existe en otros países de la región. No obstante, admitió que los delincuentes en Bolivia tienen contactos internacionales.



“En Bolivia existe un nivel de criminalidad en la que puede haber gente que tiene contactos con organizaciones criminales del exterior. Pero por lo general nuestro nivel de criminalidad felizmente no es el mismo que en otros países de la región”, dijo.



El ministro acusó a la oposición de utilizar con fines electorales la inseguridad ciudadana y consideró que se debe trabajar en conjunto para dar seguridad a la población.



“Políticamente, la oposición ha tratado varias veces, aunque de manera frustrada, de utilizar la seguridad ciudadana como palanca electoral. Deberíamos dejar eso de lado y los gobierno departamentales y municipales, independientemente de la fuerza política que los conduzca, trabajar en conjunto”, indicó.



Moldiz indicó que harán gestiones para exista un alto nivel de eficiencia en el uso de recursos y aplicación de políticas concretas para combatir la inseguridad en coordinación con las gobernaciones y alcaldías.