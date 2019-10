Marcha de Ferguson termina en violencia

La policía hirió gravemente a un hombre que les disparó tras una marcha en Ferguson que el domingo conmemoró el primer aniversario de la muerte de Michael Brown a manos de un agente del orden blanco en esta ciudad del estado de Misuri.



La jornada de conmemoración por la muerte del joven Brown, que reunió a unas 300 personas, acabó de forma violenta luego de un intercambio de disparos entre dos grupos rivales, dijo la policía.



Un hombre que huyó de la escena encontró a cuatro detectives vestidos de paisano en una camioneta, y abrió fuego contra el vehículo, dijo en conferencia de prensa Jon Belmar, jefe de policía del condado de St. Louis, al que pertenece Ferguson.



"Los cuatro dispararon contra el sospechoso, y el sospechoso cayó" herido, señaló Belmar, quien agregó que se encontraba en cirugía en "condicón crítica, inestable".



Un video tomado por la AFP mostraba a un hombre negro tendido boca abajo y esposado, sangrando profusamente. Belmar declinó hacer comentarios sobre la raza de los detectives.



Los detectives involucrados tenían ente seis y 12 años de experiencia y fueron puestos en licencia administrativa.



Dijo que hubo "una importante cantidad de disparos", con unas 50 balas disparadas en el tiroteo inicial entre los dos grupos rivales.

Belmar señaló que los que iniciaron el tiroteo no eran manifestantes sino "criminales".



"Hay un pequeño grupo de personas allí afuera que quiere asegurarse de que no prevalezca la paz", indicó el jefe policial.

Un grupo de unas 50 personas saqueó un par de tiendas antes del tiroteo y tras la marcha pacífica.



Elige el cambio



Desde temprano, cientos de personas se concentraron en el lugar donde hace un año murió Michael Brown, de 18 años, a manos del policía Darren Wilson.



Los asistentes guardaron silencio durante cuatro minutos y medio para simbolizar las cuatro horas y media que el cuerpo de Brown estuvo en la calle hasta que se lo llevaron.



Su muerte desencadenó una ola de protestas en varias ciudades del país y una investigación sobre los polémicos métodos empleados por la policía, que en varios casos han provocado la muerte de negros desarmados.



Muchos de los presentes en la manifestación llevaban camisetas en las que se podía leer "Elige el cambio", o pancartas que decían "Basta de matar a niños negros".



La multitud se dirigió luego en silencio a la iglesia de Saint Mark, que sirvió de refugio durante las protestas que siguieron a la muerte de Brown.



El padre de Brown, también llamado Michael, dijo estar agradecido por la nutrida concurrencia. "Si no fuera por ustedes esto terminaría barrido debajo de la alfombra. Así que sólo quiero expresarles a todos mi amor".



En Nueva York, decenas de personas se reunieron en Union Square para una vigilia por Brown en solidaridad con los manifestantes de Ferguson y para convocar más marchas contra la violencia policial hacia las minorías. Cerca de 100 personas se habían reunido previamente en Brooklyn, constató un fotógrafo de la AFP, donde se produjeron varias detenciones.



Progresos lentos



Un año después de la muerte de Brown, algunos líderes negros afirman que han sido testigos de cambios significativos en la actitud de los estadounidenses respecto de los temas raciales, pero que han visto pocas iniciativas de los legisladores para emprender reformas políticas.



Cornell William Brooks, presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP, en inglés), uno de los grupos de derechos civiles más antiguos del país, dijo a CBS que la mentalidad había cambiado pero que las reformas para obligar a la Policía a rendir cuentas y a formar mejor a los agentes avanzaban a un ritmo "glacial".



Brooks instó a aprobar leyes contra la discriminación racial por parte de la policía y a impulsar reformas para que se instaure el uso de cámaras de video portátiles, y se garantice la independencia de los fiscales y la renovación de los departamentos de policía de Estados Unidos.



El presidente Barack Obama, por su parte, desestimó las críticas según las cuales habría hecho muy poco para superar los problemas raciales en su condición de primer presidente afroamericano de Estados Unidos.



"Sólo diré una cosa: que siento la necesidad urgente de hacer cuanto sea posible", dijo en una entrevista con la radio pública NPR, parte de la cual fue emitida el domingo.



La policía de Ferguson ha sido blanco de muchas críticas, en particular por su racismo -confirmado por un informe condenatorio del Departamento de Justicia- y por sus métodos paramilitares en el manejo de las manifestaciones, con vehículos blindados. El jefe de la policía y varios funcionarios de la alcaldía y la justicia local renunciaron o fueron reemplazados.