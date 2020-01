Para Ellas empezó su semana de festejos en la Villa

L a revista femenina de EL DEBER convocó a las familias de la Villa Primero de Mayo para celebrar sus bodas de perla (30 años) en una tarde dedicada a la belleza.



A la cita acudieron decenas de mujeres ansiosas por tener un cambio de look gratis. Los encargados de esta misión fueron los estilistas de Acsabe (Asociación de Salones de Belleza), los docentes y estudiantes de la escuela de belleza Carole Beauty Supply.



Pero eso no fue todo, los chicos de Four Band le pusieron música a la tarde, los siguieron las comediantes Alejandra Áñez y Patricia Ovando de Las Malditas Infieles, el actor Gerardo Zabala (Ra propia) y Vanessa Áñez