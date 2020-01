¿Por qué te dan ganas de morder a tu pareja?

¿Alguna vez te han dado ganas de morder a tu pareja? Sí, pues esto es normal. De acuerdo con estudios realizados por sexólogos, es el mismo efecto que causa en las madres la sensación de querer morder a su bebé.



A esto se le denomina agresión tierna, lo que explica que cada persona tiene distintas maneras de demostrar su afecto hacia una persona.



Esto no tiene nada que ver con el fetichismo y comportamientos sexuales anormales si no con la ansiedad que te genera el tener a esa persona que tanto querés muy cerca.



El sitio salud180.com cita un estudio realizado por la Universidad de Denver, Estados Unidos, que revela que es común este tipo de agresiones sobre todo cuando se trata de una pareja antes de casarse.



No tiene nada que ver con la agresión como tal en la relación de pareja sino más bien es una forma de demostrar cariño hacia tu pareja, siempre y cuando no le generes dolor físico.



Esta es la razón de por qué te dan ganas de morder tu pareja y no tiene nada que ver con agredirlo físicamente ni causarle daño.