Adolfo Chávez:"Estoy listo para retornar a Bolivia"

Adolfo Chávez, líder indígena del Oriente Boliviano, quien acaba de recibir un premio de las Naciones Unidas por el aporte de su pueblo al desarrollo sostenible, dijo que piensa volver al país y que el mandamiento de aprehensión que se le ha emitido por el caso del ex Fondo Indígena es una acción para “distraer” la atención y no afectar a la exministra Nemesia Achacollo.



La semana pasada, Chávez fue declarado rebelde al no asistir a su audiencia de medidas cautelares por la juez Primero de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer del Distrito Judicial de Santa Cruz, Albania Caballero, quien además ordenó su detención.



Está acusado de presuntamente causar daño económico al Estado en proyectos “fantasma” del Fondo Indígena en liquidación, donde se registró una transferencia de 902.008 bolivianos en favor de la Cidob, cuando estaba presidida por él, en periodo 2010 y 2011.



Pregunta: Cuéntenos cuál es la situación que está viviendo actualmente respecto al caso exFondioc ¿Qué hay de cierto en las acusaciones ?



Respuesta: Tengo las declaraciones de la administradora de la Cidob, Shirley Villegas y Pedro Agreda, que tienen todos los descargos sobre los proyectos que hemos hecho. Creo en Dios sobre todas las cosas y siempre he dicho que la verdad va a triunfar.



Lo que hice fue ir con mi pueblo, guardar silencio (como acostumbro cuando recibo algún golpe), dejé de contestar el celular y no quise dar ninguna declaración. Como habrás notado, desde el momento que me dan orden de aprehensión, no he dicho nada. Ésta es la primera entrevista que doy.



Los administradores del Estado, todo un gabinete con un presidente y un vicepresidente, hablo de todo un aparato legislativo, tuvieron la confianza por dos gestiones consecutivas para hacer las cosas bien. Pero los errores se pagan caros, nunca hubo una institucionalización aún teniendo los dos tercios (mayoría en el Senado). Su gran error fue politizar todo lo que debió ser institucional en el Estado y eso los ha carcomido hasta el tuétano. Todo ello van a pagar las autoridades bajo la responsabilidad del Presidente y del Vicepresidente.



P: Ustedes han demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al presidente Morales por lo sucedido en Chaparina ¿Cree que la acusación actual responde a ello?



R: Viene la novena marcha, nosotros damos un salto importante y demandamos al Gobierno de Evo ante el CIDH, pero pasó un año. Yo confiando en los abogados que tenía Fernando Vargas creía que había avanzado, pero nada, es más la demanda se iba a extinguir, y ahí fue que nos posesionamos los 34 pueblos y dijimos: Hemos marchado los 34 pueblos, no solo el Tipnis.



Doy poderes por escrito para que atiendan este caso. Ya Evo Morales y Carlos Romero nos habían sacado de nuestra casa grande (la sede de la Cidob). Así que el tema acá no es si Adolfo Chávez debe o no debe. Yo pensé que la Fiscalía estaba para ver quién engañó a quién, para saber la verdad del asunto, pero no. Tengo tres memoriales en los que pido auxilio a Larisa Fuentes (interventora) del Fondioc para que convoque a la administradora (Shirley Villegas), y así llevar mi descargo, pero nada.



Shirley Villegas dice que son proyectos “fantasma” y es mentira. Primero, ella firmó los cheques conmigo y, segundo, hemos dejado 51 proyectos a diseño final hasta que me dan el golpe de Estado para que entre a la dirigencia Melva Hurtado, un tema que no quiero ahondar.



P: ¿No son proyectos “fantasma” entonces?



R: Me acusan de hacer proyectos “fantasma” pero yo estoy tomando mis previsiones porque hay facturas, hay documentación secuestrada. Por instrucción del Ministerio de Gobierno se ha llamado a Shirley Villegas para que decida si quiere seguir trabajando o quiere hacer pública la información y quedarse sin trabajo.



La chantajearon y ella eligió la primera opción. Y yo debo advertir que ningún empresario debe contratarla porque puede hacer lo que me hizo. Yo la contraté por recomendación de la cooperación danesa. Creí en una administración transparente. Tarde o temprano tendrá que decir su verdad.



P: ¿En qué está la demanda interpuesta contra el presidente Morales en la CIDH?



R: Yo me dediqué a ver en qué está la demanda contra Evo Morales en el CIDH, viajé a Washington para eso, al regreso estuve cautelado tres días, pero me liberaron. El asunto es simple, el fiscal tiene que preguntar si yo quiero declarar en castellano o en tacana, que es mi idioma. Yo no estoy rehuyendo, ni excusando a declarar. Luego de esta tramoya vuelvo a Washington para ver la demanda contra Evo Morales, veo que sólo estaban las 64 comunidades del Tipnis, y solicito por escrito que se incluyan los 34 pueblos indígenas que han participado en la marcha. El caso va avanzando, pero el Gobierno ha esperado que se cambie a Fernando Vargas, nos ha sacado de cualquier forma, para llevar una imagen de que nosotros somos corruptos. Me han declarado rebelde y yo ni me enojo. Ni con la paliza que me han mandado a dar.



P: ¿Qué está haciendo acá en la COP21?



R: Estoy invitado acá para recibir el premio Equator Award de las Naciones Unidas que ha recibido el pueblo tacana, pero el Gobierno (procede) sin considerar esta invitación personal. Si Bolivia es signatario de las Naciones Unidas debería respetar esto y esperar a que yo llegue, y no declararme rebelde. Eso demuestra un total autoritarismo. Lo que le preocupa a Evo y al Gobierno es ir ante un juzgamiento internacional y por eso están sacando leyes para ser protegidos.



P: Se ha dicho que usted no volverá a Bolivia, que pedirá asilo ¿Es cierto?



R: No. Yo quiero tomar esto con calma. Todos los países que forman el Abya Yala están sacando un pronunciamiento para el Estado boliviano apoyándome. Ellos saben de mi caso y han tomado todas las previsiones, no quiero adelantarme, estoy listo para retornar a Bolivia, pero que me dejen llegar. Me están prohibiendo llegar a mi casa, a donde yo he nacido, donde está mi familia. ¿Por qué sacan esa resolución si saben que no estoy allá? Han tocado lo más sagrado que tengo, mis hijos, mi familia.



Todo esto del Fondioc y la gente que están apresando es para que la gente se distraiga y no se toque a Nemesia Achacollo.



Debería estar también entre ellos el ministro de la Presidencia, el de Economía, etc. ¿Acaso no han sido ellos los que han contratado a la gente que iba a trabajar en el Fondioc?.

