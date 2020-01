Ecosexo, amor a la tierra en armonía con sus elementos

El amor al medioambiente y la forma de relacionarse con la tierra tomó una nueva manera de hacerlo en 2008, cuando las artistas Elizabeth Stephens y Annie Sprinkle iniciaron en Santa Cruz, California, EEUU, un movimiento global, el Ecosexo, describe Infobae.com.



Aunque resulte un término poco conocido en estas latitudes, el ecosexo gana cada vez más adeptos en todo el mundo. Tanto así, que el grupo más cercano a nuestro medio está en Chile y practica la filosofía del movimiento.



Es una expresión "inspirada en la naturaleza", dice su manifiesto y explica que según estos principios ella puede ser un medio para las relaciones sexuales y proporciona sus productos naturales y juguetes. También se puede conectar con la tierra a través de un vínculo más directo, que involucre piel y sentimientos, aunque esto no signifique penetración, indica la página.



Para el sicólogo y terapeuta sexual Alejandro Velarde, una característica de todo movimiento que tiende a ser radical, o lo es, es la tendencia a desafiar los estándares tradicionales en todo sentido adoptando todo aquello que pueda ser "una diferencia que marque la diferencia".



Lo anterior podría justificar que sean los movimientos feministas los que tiendan a promover estas prácticas. “Corolario de lo anterior es el hecho de que sean más mujeres que hombres quienes promuevan este movimiento”, afirma Velarde.

Volver a lo natural

“Hacerle el amor a la tierra” es la filosofía que los ecosexuales predican por el mundo, y esto para el terapeuta se trata de una práctica holística.

En el sentido sexual, se trata del contacto pleno con la naturaleza, el gozar de manera natural incorporando lo natural. “Considero que como práctica sexual alternativa puede sobrevivir, habría que investigar sin embargo, si es capaz de convertirse en un movimiento plenamente global y dominante respecto a otras prácticas sexuales. En lo particular, dudo que así sea”, remarca Velarde.



¿Pero cómo es posible hacerle el amor a la naturaleza?, es posible, dice y añade que a nivel de fantasía sexual todo es posible. Sin embargo, insta a tener ciertas reservas en cuanto a tomar literalmente esta frase, porque es precisamente así como lo hacen los ecosexuales.

Para explicarlo, aplicando criterios clínicos, el sexólogo afirma que se puede plantear las siguientes reservas: por tratarse de objetos no humanos los que proporcionan la estimulación, podríamos relacionarlos con ciertas parafilias sexuales como el fetichismo, más aún si se convierten en la única y exclusiva manera de obtener placer eliminando totalmente la participación de otra, u otras, personas en la actividad sexual. “Sin embargo, si hablamos de conductas sexuales alternativas, no considero que exista ningún tipo de problema”.

Con ella y no en ella

El terapeuta afirma que los rituales y las prácticas de estimulación sexual en el ecosexo incluyen la actividad sexual no en la naturaleza, sino con la naturaleza. Es decir, desplaza el objeto de deseo sexual de una persona hacia algún elemento en ella: agua, tierra, arena, grama y todo lo que pudiera habitarla. El riesgo estaría en desplazar totalmente deseo sexual hacia "objetos no humanos”.



La revista Entremujeres sostiene que detrás del furor por el sexo verde se filtra una pulsión revolucionaria, asociada al feminismo, a la defensa de los animales y a los modelos de producción responsable.

El Ecosexo se enfrenta a las multinacionales del sexo, que obtienen cifras superiores a los $us 10.000 millones al año y que perpetúan estereotipos y formas de elaboración agresivas, apunta la publicación.



Desvela que el mercado sexual es una industria controlada por hombres que también son sus principales consumidores. Acusa a estas empresas de funcionar bajo políticas lucrativas y sin ningún rigor ético.



Para concluir, Velarde describe al Ecosexo como una combinación de ecologismo, amor por la naturaleza, filosofías holísticas y búsqueda de prácticas sexuales alternativas e indica que mientras sea una práctica sexual alternativa será inocua e inofensiva. De lo contrario, se acercará peligrosamente a las arenas movedizas de la parafilia