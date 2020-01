Campaña se centra en las redes y aulas

Con las prohibiciones establecidas por el órgano electoral y el rechazo a la prebenda por parte de los estudiantes, la campaña en los predios de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) casi no se siente. La mayoría de los candidatos está recurriendo a las redes sociales para llegar a los estudiantes, mientras diseñan estrategias distintas para conseguir su apoyo.

Lejos de los musicones, el bullicio, la prebenda y los regalitos de la anterior campaña, ahora los candidatos están buscando hacer una campaña distinta.

El solitario Miguel Cadima, de Cambio Real, es uno de los que recorre los pasillos para decir a los estudiantes que quiere ser rector. Ahora, mucho más conocido, no ha cambiado su estrategia de pedir el voto a través de un megáfono.

A su vez, el candidato a rector Waldo López, de Primero la Gabriel, ha empezado a recorrer las aulas con un reloj, con despertador, que simboliza que vienen tiempos nuevos en la universidad. Antes de ingresar a las aulas programa el timbre del despertador para que suene en diez minutos, tiempo en el que expone su propuesta, que incluye wifi gratuito y transparencia en el manejo económico, para no perjudicar las clases.

Alfredo Jaldín, de Somos U, ha empezado a visitar las aulas desde el miércoles.



Por su parte, Saúl Rosas, del frente Unidos, ha subido un video a su cuenta de Facebook, en el que hace conocer sus planes de trabajo.

Para ganar el apoyo docente, los candidatos a rector han cambiado las fiestas por las reuniones