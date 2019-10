Todo lo que tenés que saber sobre los Óscar

La alfombra más ‘glam’ del espectáculo recibirá este domingo, desde las 19:30, a las estrellas más brillantes del firmamento hollywoodense. Y, aunque en un principio los ojos del mundo estarán puestos en los vestidos, los trajes y los ‘bling blines’ de los artistas que participarán de la gala que se realizará en el Dolby Theatre, en Los Ángeles, lo que viene después es lo que pasará a la historia. ¿Qué películas serán premiadas por la Academia? ¿Quiénes recibirán el Óscar? ¿Estarán conformes los televidentes con la decisión de los expertos? Faltan pocos días para saberlo...



Mientras Birdman, la comedia del mexicano Alejandro González Iñárritu, y Boyhood, el filme de Richard Linklater, que se grabó a lo largo de 12 años, son las favoritas para arrasar en la ceremonia, cintas como El gran hotel Budapest, El francotirador, El código enigma, Whiplash, Selma y La teoría del todo, no se quedan atrás, ya que todas compiten por el codiciado título de mejor película. La lista de nominaciones, que tantas emociones despierta, incluye a Michael Keaton, Bradley Cooper, Steve Carell, Benedict Cumberbatch y Eddie Redmayne en la categoría de mejor actor; y a Marion Cotillard, Felicity Jones, Julianne Moore, Rosamund Pike y Reese Witherspoon, que van por el premio a mejor actriz principal.



AL MANDO

En una gala donde el presentador juega un papel fundamental, pues debe ser crítico, divertido y ágil durante tres horas de show en vivo, Neil Patrick Harris tendrá un gran desafío, ya que el año pasado, con Ellen DeGeneres a la cabeza, 45 millones de espectadores (solo en EEUU) siguieron la ceremonia, superando un 6% al rating de años anteriores. Según la Academia, en la gala de 2014 se vertieron más de 1.000 millones de comentarios en Twitter, se registraron más de 25 millones de interacciones en Facebook y, por si fuera poco, la selfie de la presentadora con las principales estrellas se convirtió en la foto más ‘retuiteada’ de la historia. ¿Con qué elementos jugará el actor?



INVITADOS DE LUJO

Aunque Harris será el ‘capitán del barco’, tendrá ayudantes de lujo. Artistas de la talla de Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, Jason Bateman, Liam Neeson, Channing Tatum, Ben Affleck, Jennifer Aniston, Cate Blanchett, Scarlett Johansson, Jennifer López, Lupita Nyong’o, Meryl Streep, Jared Leto, John Travolta, Kerry Washington y Reese Witherspoon, solo por nombrar algunos, tendrán la misión de presentar a los nominados en las distintas categorías, y a los artistas que subirán al escenario para darle el toque musical a la velada.



HABLANDO DE ESO...

Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, autores de Let it Go, la pegajosísima canción de Frozen, realizarán el número musical de apertura. La ceremonia incluirá las presentaciones de Jack Black, Anna Kendrick y Jennifer Hudson y la interpretación en vivo de las cinco canciones nominadas. Las hermanas canadienses Tegan and Sara y el trío cómico-musical The Lonely Island tocarán Everything is awesome, de LEGO, la película (considerada uno de los grandes olvidos de la Academia para este año). Tim McGraw entonará I am not gonna miss you, escrita por Glen Campbell para su propio documental I will be me; Rita Ora cantará Grateful, de la película Beyond the lights; los alabadísimos Common y John Legend interpretarán Glory, de la película Selma, y Adam Levine deleitará a los presentes con Lost stars, de la cinta Begin Again.



Según los productores, Craig Zadan y Neil Meron, el show apunta a enganchar a un público más juvenil y fue con este fin en mente que ‘reclutaron’ a Lady Gaga, para que cante en el marco de un tributo especial y ultrasecreto, ya que no se sabe dirigido a quién estará.

Ahora sí, con esta guía bajo el brazo y con las cartas sobre la mesa, es hora de disfrutar del show. ¡Velo por TNT!