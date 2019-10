Comerciantes piden otra valoración impositiva

La Federación Departamental de Gremiales del Comercio Minorista de La Paz, realizan una masiva marcha en la Sede de Gobierno, exigiendo el respeto al régimen simplificado, que se actualicen los montos de capital para hacer una nueva valoración impositiva.



Julio Patiño, secretario ejecutivo de la Federación, rechazó también el acuerdo firmado hace dos semanas, entre la viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada y un grupo de gremialistas encabezados por Mabel Machicado. Consideran que no los representa porque sería afín al Movimiento Al Socialismo (MAS).



En este sentido, piden al Gobierno que no negocie con organizaciones apócrifas que no estén reconocidas por la Central Obrera Boliviana, sino que lo haga con la Confederación de Gremiales que dirige Braulio Rocha.



El sector tampoco reconoce a los gremialistas que apoyan a Francisco Figueroa porque dice que solo representan a los grandes comerciantes. La bulliciosa marcha unió a comerciantes de La Paz y El Alto en una movilización de al menos 5 mil personas.



Protesta en Santa Cruz



Decenas de comerciantes de ropa usada protestaron en instalaciones de la Aduana Nacional de Bolivia en demanda de la devolución de su mercadería. En los últimos días la institución fiscalizadora se incautó de un importante lote de mercancías.