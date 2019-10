Evo anticipa 'conflictos' si Macri vence en Argentina

"El pueblo argentino tiene que entender esto porque si no habrá conflictos", alertó el presidente Evo Morales sobre la eventual victoria de Mauricio Macri en el balotaje en Argentina, frente al "kirchnerista" Daniel Scioli.



La autoridad boliviana, en entrevista con el diario argentino "Pagina 12" dijo: "¡Imagínese si gana el opositor a Scioli con qué Parlamento va a gobernar! Espero que esto no se sienta como una intromisión mía en la política argentina, pero es la verdad".



Morales sostuvo que se sorprendió ante los resultados de las elecciones generales celebradas el pasado 25 de octubre, donde el candidato kirchnerista Daniel Scioli, ganó con sólo dos puntos de ventaja a su contrincante, Macri.



"Yo no podía creer que casi perdemos, yo estaba seguro de que iba a ganar por más. Pero ahora tenemos como desquite la segunda vuelta que esperamos que gane Scioli para seguir este proceso de cambios", aseveró el titular nacional.



En la entrevista, realizada en Paris Francia, en el marco de la gira por Europa, Evo recordó el respaldo que recibió de Néstor Kirchner, recordando una de sus frases: "América latina no puede seguir siendo el patio trasero de Estados Unidos".



"Tengo mucha admiración por esa ayuda, por ese acompañamiento durante los inicios de mi presidencia en Bolivia. Espero que en esta segunda vuelta nos vaya bien. Tengo mucha esperanza y confianza en los militantes revolucionarios, en los militantes anti imperialistas", concluyó.