Cecilia Bellido entra en reemplazo de Salazar en 'Que no me pierda'

Cecilia Bellido es la nueva presentadora de "Que no me pierda". Minutos antes de su salida al aire, la periodista lo confirmó a EL DEBER.



Sobre si su inclusión es temporal o definitiva dijo “estamos en los últimos detalles”.



Al frente de ese programa estuvo, por 12 años, Enrique Salazar , cuyo contrato fue cancelado luego de una discusión que mantuvo en vivo con la ministra de Comunicación, Marianela Paco.



En sus primeras palabras en el aire, Bellido dijo que recibe las responsabilidad de conducir el programa "con el propósito de servir a la ciudadanía".



Una breve despedida a Enrique Salazar



César Galindo, presentador de "Que no me pierda", en La Paz, habló de la salida de Enrique Salazar y en pocas palabras le deseó éxito tras su abrupta salida el pasado viernes.



"En nombre de la empresa agradecemos el aporte laboral de Enrique y le deseamos éxitos en sus proyectos", dijo Galindo sin referirse a los motivos que derivaron en el despido del periodista.



Red Uno decidió rescindir el contrato a Enrique Salazar después que el presentador sostuviera una discusión al aire con la ministra de Comunicación, Marianela Paco.