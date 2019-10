Alcaldía seguirá con el proceso contra Troncoso

Tras la liberación del dirigente de los "mañaneros" René Troncoso, el abogado de la Secretaria de Defensa Ciudadana de la Alcaldía cruceña, Hugo Miserendino, afirmó que seguirán con el proceso legal contra el comerciante.



"Respetamos la decisión de la juez pero no estamos conformes. Nosotros estamos persiguiendo es una acción penal por delitos cometidos por Troncoso y algunos de sus dirigentes (...) Nosotros vamos a seguir", dijo en conferencia de prensa.



Miserendino dijo que el dirigente continúa en la ilegalidad y continúa usufructuando en beneficio propio porque sigue cobrando a comerciantes por asentarse en espacio público.



La resolución 175 ordena prohíbe el asentamiento en espacio público y hay dos comunicaciones al Ejecutivo municipal que ordenan el traslado de los "mañaneros" al quinto anillo.



El abogado aclaró que la ley municipal 136/2015, que instruye aplicar plan de mercado para ordenar de manera definitiva a los comerciantes y sectores asentados en espacio público, no tiene una reglamentación y por lo tanto no está vigente.