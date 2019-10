Persisten algunos puntos de bloqueo en el país

De manera paulatina se levantaron los bloqueos instalados en casi todo el país durante la jornada de este viernes. En Santa Cruz, el último corte se dio en la refinería de Palmasola que fue disuelto al medio día dejando de esa manera todo el departamento transitable hasta el final de tarde.



Sin embargo, en horas de la noche, un nuevo piquete se instaló en la puerta de la Aduana donde los choferes expresan su rechazo al acuerdo alcanzado con el nivel central y anuncian endurecer sus medidas de presión si no se toma en cuenta sus demandas.



El transporte libre, que se sumó a la protesta, anunció que se están reorganizado y no descartan que los bloqueos se reinstalen "en toda la ciudad y en todo Bolivia", según aseguró uno de los dirigentes a la red Unitel.



Pese a ello, en la terminal Bimodal se regularizó la venta de pasajes y los buses salen normalmente.



En La Paz se normalizó la circulación de vehículos y se reanudó la venta de pasajes en la terminal de buses, donde la Autoridad de Telecomunicación y Transporte controla que no haya aumento en el precio de los pasajes.



En Chuquisaca y Potosí quedan algunos puntos de bloqueo que, según anunciaron dirigentes de la Cámara de Transporte, serían levantados gradualmente hasta la noche de este viernes.



Sin embargo, en la carretera Oruro - Cochabamba, a la altura de Suticollo, los bloqueos se mantienen y se suspendió la venta de pasajes en la terminal cochabambina hasta nuevo aviso.