Reclama 47 millones con un boleto hecho trizas

La lotería británica continúa buscando al ganador de más de 40 millones de euros hace dos semanas, con cientos de personas afirmando ser ellos, incluyendo a una mujer que dijo que puso el billete en la lavadora.



El caso suscita grandes titulares y artículos en los tabloides, que se centran en esta mujer de 48 años, Suzanne Hinte, abuela de origen alemán, que se presentó con un boleto hecho trizas tras haber sobrevivido a un lavado dentro del bolsillo de unos pantalones.



El problema es que el código de barras, el número de serie y una parte de la fecha de validación quedaron borrados.



"¿Por qué mentiría?", se preguntó ante la prensa el martes, asegurando que tenía todo el derecho del mundo a reclamar la mitad del mayor premio de la historia de la lotería británica, 66 millones de libras (87 de euros y 94 de dólares). La otra mitad ya fue cobrada, por una pareja de 54 años.



Suzanne Hinte asegura que compró el boleto el 9 de enero en un quiosco de Worcester, en el centro de Inglaterra. Camelot, el organismo gestor de la lotería británica, confirma que el boleto se hizo ahí.



Su exmarido declaró al diario The Sun que espera que la mujer tenga razón: "Técnicamente no estamos divorciados, así que podría reclamar la mitad", aseguró sin disimulo.



El eco de la historia ha hecho que otros cientos de personas hayan reivindicado el premio, asegurando que les robaron los boletos, o los perdieron, o los rompieron, confirmó un portavoz de Camelot, que tendrá la última palabra sobre el caso.



Ya en 2012, hubo un ganador británico de 63 millones de libras en la lotería europea Euromillones que no apareció. El dinero acabó repartido entre asociaciones caritativas.