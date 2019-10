Evo criticó a la oposición por pedir alternancia

El presidente Evo Morales llegó este domingo a Santa Cruz para participar en el 161 aniversario de Montero, donde criticó el pedido de la oposición política de que haya una alternancia en el Gobierno, ante los movimientos de sectores sociales para que Morales no vaya a la reelección.



“Estos días he escuchado decir a la oposición que ‘en democracia es importante la alternancia’. Eso me confundió. En 20 años de neoliberalismo nunca hubo alternancia”, observó Morales en su discurso en Montero.



A criterio del mandatario, el modelo de gobierno desarrollado en su gestión está bien. “El año pasado la oposición decía que la economía estaba bien, que había cambio. Todo estaba bien menos Evo Morales. Si todo está bien, también está bien Evo Morales. Hay que decir la verdad”, pidió.



Morales criticó que “en tiempos de neoliberalismo se turnaron los mismos gobernantes en una democracia pactada". El presidente estuvo acompañado en el acto por los ministros de Autonomías y de Desarrollo Rural, Hugo Siles y Nemesia Achacollo, respectivamente.



Obras para Montero en su aniversario



Un moderno complejo deportivo fue inaugurado este domingo por Morales en Montero, a 50 Km al norte de la ciudad de Santa Cruz, en el marco de las festividades por el 161 aniversario de ese municipio.



La obra está ubicada en el barrio Villa Virginia del distrito 3 y demandó una inversión de 1.410.000 bolivianos provenientes del programa "Bolivia cambia, Evo Cumple".



El alcalde de Montero, Mario Batista, manifestó que se celebra a lo grande en compañía de autoridades nacionales y aprovechó la oportunidad para pedir una fábrica de aceite para ese municipio.



"Nuestro hermano presidente llega con regalos y hay que seguir trabajando", manifestó en su discurso Batista, que fue postulado por el MAS, el partido de Evo Morales.