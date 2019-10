Defensa de 'El Chapo' pide que Sean Penn declare por las 'mentiras'

Los abogados de Joaquín "El Chapo" Guzmán han manifestado que el actor Sean Penn, que le hizo la entrevista publicada este domingo, sea llamado a testificar ante la Corte judicial mexicana debido a las "mentiras y especulaciones" que escribió en el artículo de la revista Rolling Stone.



Según la nota publicada por Sean Penn, Guzmán se habría declarado como "el mayor proveedor mundial de heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana" y presumía de tener una flota de "submarinos, aviones, barcos y camiones".



El abogado Juan Pablo Badillo sostiene que "El Chapo" no dijo tales afirmaciones durante la entrevista. "El señor Guzmán es un hombre muy serio y muy inteligente, no puede haber hecho esas declaraciones", manifestó Badillo y exigió el audio de la entrevista.



En su defensa, Sean Penn dijo que entre las condiciones para poder reunirse con el líder del cártel de Sinaloa se encontraba la de no grabar la conversación.



Sin embargo, Guzmán le envío a Sean Penn un video de 17 minutos, grabado por su gente de confianza, en el que responde a sus preguntas y no se encuentran las polémicas frases que le atribuye Penn en su artículo.



