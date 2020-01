Acusan que interpelación busca 'lavar la cara' a Evo

La senadora de Unidad Demócrata (UD), Jeanine Añez, manifestó que los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) realizarán este miércoles una “auto-interpelación” a los ministros de Minería y Gobierno, César Navarro y Carlos Romero, respectivamente, con el fin de "lavar la imagen malograda del presidente Evo Morales" frente a las consecuencias lamentables del conflicto con los mineros cooperativistas.



"Está clarísimo de que habrá una ‘auto-interpelación’, lo que pretende el MAS es lavar la cara al gobierno (de Evo Morales) porque no han sido capaces de llevar una investigación responsable, acá no sólo hay que indagar a los asesinos del (exviceministro Rodolfo) Illanes. Obviamente, algunos videos que comprometen la incapacidad del Gobierno de haber podido evitar ese deceso tan lamentable", señaló la opositora.



La legisladora adelantó que Navarro y Romero saldrán aplaudidos por la mayoría del partido gobernante e incluso por los mismos interpeladores, cuando existen algunos indicios de irregularidades que deben ser investigados por una entidad o una comisión independiente que dé a conocer el extracto de las llamadas telefónicas de auxilio de la exautoridad.



Se pide además que se encuentre a los responsables del asesinato de cuatro mineros cooperativistas, que no existen avances de investigación. De cinco fallecidos, cuatro perdieron la vida por arma de fuego y uno producto de la mala manipulación de dinamita.



La Asamblea Legislativa interpelará a los ministros de Minería y de Gobierno. La sesión está llamada para el miércoles a las 10.00, de acuerdo a la convocatoria pública, instruida por el vicepresidente Álvaro García Linera.