Facebook con problemas: no te permite ver las fotos

La red social ha sufrido algún problema en su sistema y desde aproximadamente las 11 de la mañana (hora boliviana) no se pueden ver las imágenes desde algunas plataformas.



Si bien el problema no es general y ciertos dispositivos funcionan con normalidad, el portal Down Detector -que muestra el rendimiento de la página a nivel mundial durante las últimas 24 horas- publica que hay reportes de mal funcionamiento:

,

Se reportaron 45% problemas de apagones, 34% de acceso a cuentas y 20% de inconvenientes con las aplicaciones. No obstante, no hay ningún pronunciamiento oficial del sitio por ahora.



La molestia de los usuarios se ha hecho sentir en la misma red y otras como Twitter e Instragram.?