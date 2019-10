Claudia dice que también escuchó Sí luego de que le gritaron 'Bolivia dice No'

La esposa del vicepresidente Álvaro García Linera, Claudia Fernández, manifestó que no sólo escuchó estribillos por el No, sino también por el Sí en la entrada del carnaval de Oruro realizado el pasado sábado y del cual participó junto a la morenada Cocani.



Sin ingresar en polémica, la presentadora de noticias señaló estas expresiones deben ser respetadas al ser Bolivia un país democrático.



"También escuche Sí y yo creo que hay que respetar, vivimos en un país democrático así que hay que respetar", manifestó Fernández a la prensa.



Además, declaró que se debe respetar a la gente que desea hacer política en este tipo de acontecimientos y resaltó su participación en la entrada del carnaval de Oruro, porque dijo haber cumplido con su promesa a la virgen del Socavón.



De acuerdo con un video publicado en las redes sociales, cuando la esposa del Vicepresidente ingresó a la Plaza 10 de Febrero, junto a la morenada Cocani, el público comenzó a gritar "Bolivia dice No, Bolivia dice No". El hecho ocurrió cerca de las 13:30 del sábado.



El próximo 21 de febrero la población acudirá a las urnas para decidir si acepta o no una reforma constitucional que le permitiría al presidente Evo Morales y al vicepresidente García Linera postularse para un cuarto mandato (2020-2025).