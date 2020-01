Ronald, el joven alteño que no buscaba ser famoso

“El Concejo Municipal de El Alto confiere el presente reconocimiento al Sr. Ronald Ramos por ser un personaje reconocido de la ciudad de El Alto”. Así reza el cartón que el miércoles, en sesión extraordinaria de los ediles alteños, fue entregado al joven de 19 años que en 2016 se convirtió en una celebridad de redes sociales, que está a punto de formar un grupo de cumbia y de participar como invitado especial del programa Bailando por un sueño de la Red Uno. Y todo por una frase: “No es que te ralles así”.



Ramos saltó a la fama a raíz de un video que fue subido por sus amigos a YouTube en el que menciona la frase en circunstancias ligadas a una discusión tras un partido de fútbol. La imagen, en la que puede desprenderse que habla bajo influencias del alcohol, fue reproducida miles de veces en la plataforma virtual y terminó convirtiéndose en un fenómeno de redes y medios de comunicación. Todo lo demás vino casi instantáneamente: fue invitado a diversos programas de TV, sobre todo a revistas matinales, para que contara la historia y bailara la versión musicalizada de su frase en ritmo de cumbia y electrónica.



Y así como el video se hizo viral, las reacciones por el reconocimiento no han sido menos, sobre todo las críticas de quienes consideran desacertada la decisión del Concejo alteño. Esta situación ha provocado sentimientos encontrados en Ramos, que analiza la posibilidad de devolver la distinción. “Agradezco al Concejo por haberme reconocido y estoy feliz por todo lo que ha pasado, aunque yo no buscaba ser famoso. Pero no me gustan las críticas que dicen que todo está mal y que tengo que devolver el ‘premio”, asegura Ramos y añade: “Si a mucha gente no le gusta, prefiero devolverlo para que no se hagan más líos”.

Asunto de memes

Karen Heredia, experta en Social Media y community manager, afirma que lo ocurrido con el caso de Ronald Ramos es lo que se conoce como el poder del meme, figura que ya se ha manifestado en una mayor dimensión en otros países y que recién se está viendo su alcance con personajes bolivianos.

“Los memes difuminan ideas, críticas y sátiras por internet de una manera exponencial, sibien todos los días vemos memes nuevos, pocos alcanzan el nivel de viralidad como el de Ronald Ramos con más de seis millones de conexiones a internet, y más de cuatro millones de usuarios en Facebook”, indica Heredia.



La experta menciona que en Bolivia existen escenarios en los que estas imágenes o videos se reproducen con mucha facilidad, a un click de distancia de decenas de personas. “Es un fenómeno interesante del cual podemos aprender y empezar a debatir temas que no suelen estar en la mesa, por ejemplo, la privacidad, el ciberbullying, la ética de los medios de comunicación y el comportamiento de los usuarios”, agrega