Alerta de bomba en dos aviones rumbo a Bruselas

Dos aviones que se dirigían al aeropuerto internacional de Bruselas-Zaventem han sido objeto de una alerta de bomba, según varios medios digitales belgas.



La agencia encargada del control del tráfico aéreo en Bélgica, Belgocontrol, ha confirmado esta información a la cadena flamenca VRTM.



Bélgica ha activado el plan médico para catástrofes, según esta

cadena.



La Fiscalía federal de Bélgica considera que la amenaza es lo suficientemente seria como para tomar medidas, indica este mismo medio.



Minutos después de la alerta, la cadena VTM aseguró que los dos aviones ya han aterrizado en suelo belga y que no se ha encontrado nada en su interior.



Según fuentes del gabinete del ministro de Interior, Jan Jambon, no hay "ninguna razón concreta para caer en el pánico", indica este medio.

El centro de crisis belga, por su parte, se ha pronunciado en la misma línea al asegurar que no hay una "amenaza concreta".



Explica no obstante que recibieron "información que había que tomar en serio".



Bélgica sufrió el pasado 22 de marzo dos atentados terroristas en el aeropuerto de Zaventem y en la estación de metro de Maelbeek que causaron 32 muertos y centenares de heridos.



En los meses siguientes a los ataques se reprodujeron las alertas de bomba y se multiplicaron las operaciones policiales, incluidas dos en las que se detuvo a varios individuos sospechosos de querer volver a atentar en el país.