WhatsApp fue bloqueado por 72 horas en Brasil

Un juez del estado brasileño de Sergipe (noreste) decretó este lunes el bloqueo del servicio de mensajería WhatsApp por 72 horas en todo el país, informó a la AFP una portavoz del tribunal.



"Se decretó la suspensión de WhatsApp a partir de las 14:00 (13:00 hora boliviana) de hoy lunes", declaró la responsable.



El juez Marcel Montalvao, del pequeño municipio de Lagarto (noreste), decretó el bloqueo porque Facebook, dueño de la aplicación de mensajería desde 2014, no entregó informaciones vinculadas a una investigación penal sobre tráfico de drogas, precisó una nota del tribunal.



El magistrado acogió así una medida cautelar de la policía federal, apoyada por la fiscalía, que señala que no se respetó la orden de levantar el secreto sobre mensajes vinculados a la investigación antinarcóticos, aún cuando en marzo pasado se había pedido por esta causa la detención del vicepresidente de Facebook para América Latina.



El mismo juez Montalvao decretó en marzo la detención temporal del argentino Diego Dzodan al considerar que Facebook no colaboraba con la justicia.



El alto ejecutivo estuvo detenido casi 24 horas. Consultado por la AFP, un portavoz de Facebook en Brasil señaló que la compañía no emitiría comentarios sobre la decisión de este lunes.



Este no es el primer embate de la justicia brasileña contra Facebook. En diciembre pasado, Whatsapp fue bloqueado durante 12 horas por un juez en todo el país debido a su negativa a otorgar informaciones en el marco de una investigación criminal.



El bloqueo, que indignó a millones de usuarios, fue finalmente derribado por un tribunal de apelaciones.

