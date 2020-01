Bancos reportan leve crecimiento este 2016

De acuerdo con un comunicado de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), a octubre de este año los depósitos crecieron el 1,2% y la cartera el 13%. Comparado con datos del año pasado (depósitos 20% y cartera 19%), este año los bancos tendrán un leve crecimiento.“Debido al fuerte vínculo del sistema financiero con el desempeño de las distintas actividades económicas y las expectativas de la población, estos resultados reflejan un contexto económico distinto al del decenio pasado”, señaló Nelson Villalobos, secretario ejecutivo de Asoban.Causa del leve crecimientoEl comunicado señala que la elevada carga impositiva del sector es uno de los obstáculos que enfrentan para dar continuidad a su crecimiento.Bajo el nuevo marco regulatorio impositivo, el impuesto a las utilidades de los bancos alcanza a una tasa impositiva del 47%. Por lo tanto, por cada 100 bolivianos de utilidad neta imponible, 47 bolivianos se destinan al fisco.Adicionalmente, la banca debe aportar, como parte de la función social, un 6% de las utilidades netas generadas a los Fondos de Garantía. Con esta tasa adicional, la carga de los bancos con efecto en las utilidades se eleva al 53%.“La elevada carga impositiva también impacta en la capacidad de atraer nuevas inversiones al sector y en la generación del capital interno necesario para apalancar el crecimiento y la expansión del crédito”, dijo Villalobos.Consecuencias a la vistaEl secretario ejecutivo de Asoban advirtió que “si la banca no genera utilidades suficientes y, más aún, éstas se ven mermadas con una significativa carga, en el mediano plazo la expansión del crédito podría verse afectada”.El índice de mora se mantiene reducido (1,72%), pero se observa crecimiento en el volumen total de cartera en mora, así como en su desagregación por tipo y por sector, siendo el aumento más notorio por tipo en microcrédito, y por sector en el productivo. Se observa que en los primeros diez meses del año la cartera en mora aumentó $us 70 millones, con lo que la mora alcanzó $us 300 millones.“No obstante, en línea con la eficiente gestión de riesgo de las entidades, se mantiene una cobertura con previsiones de 2,5 veces la mora total, lo que demuestra una alta solvencia”, indicó Villalobos.Por otra parte, el número de cuentas aumentó 6 veces en el último decenio, situándose a octubre por encima de los 8 millones, cifra que representa en torno al 75% de la población total del país y se asemeja a la población adulta total, dando cuenta de los avances en inclusión.Actualmente, 16 de los 17 bancos del sistema cuentan con el servicio de banca por internet, más de la mitad con el servicio de banca móvil (vía aplicaciones para smartphones o directamente desde redes sociales) y varios de éstos con el servicio de billetera móvil; permitiendo así, realizar transacciones seguras, en cortos lapsos de tiempo y horarios flexibles, entre otras ventajas.“Todos estos desarrollos se asocian con una banca comprometida con la inclusión financiera y la mejora de condiciones para la población, aunque aún queda mucho por hacer y para ello se requiere de un sistema financiero sólido, solvente y eficiente; elementos que resultan del trabajo de cada banco, como también del contexto normativo y los incentivos”, concluyó Nelson Villalobos.