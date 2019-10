Juez envía a la cárcel a tres potosinos imputados

Tres de los cuatro potosinos que continuaban detenidos en La Paz fueron derivados a la cárcel de San Pedro con detención preventiva, según decisión de la juez primero en suplencia de instrucción en lo penal, Lía Cardozo, tras una audiencia de dos horas.



Juan Carlos Paco, periodista de la radio Líder de Potosí, Agustín Mendoza y Fabián Choque deberán permanecer en el penal paceño, mientras que Jorge Coparico, el cuarto imputado, no estuvo presente por encontrarse internado en un centro médico.



Las cuatro personas son acusados por la Fiscalía de Distrito de La Paz por atentar contra los bienes del Estado y contra los servidores públicos, durante los hechos de violencia en cercanías al viceministerio de Régimen Interior, el pasado miércoles cuando se intentó instalar el diálogo entre ministros y Comcipo.



La situación legal de esas personas entorpece el inició del diálogo entre el Gobierno y el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), que exigió su inmediata liberación para acudir media hora después al encuentro con los ministros, según dijo su presidente, Jhonny Llally.



En la víspera, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, envió una nueva carta a los dirigentes, en la que se explica que el Órgano Ejecutivo no puede interferir en la investigación iniciada por el Ministerio Público y se los vuelve a convocar a una cita.



Ayer 47 otros cívicos fueron liberados por no hallarse pruebas, tras ser detenidos durante los dinamitazos del pasado miércoles en La Paz, mientras que en Potosí se cumplen 19 días de paro, con un incremento de los piquetes de huelga.



Reunión puede definir diálogo



Desde aproximadamente las 11:00 de hoy una comisión de dirigentes del Comité Civico Potosinista (Comcipo) se reúnen con el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez. Se conoce que el encuentro podría ser para plantear las bases del diálogo con ministros. ,

11 am, delegación de COMCIPO se reúne con Vicm Pérez en el Vicem de Régimen Interior pic.twitter.com/hc3TYYe5QT— MinisteriodeGobierno (@MindeGobierno) julio 24, 2015 n