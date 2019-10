Vocal Paredes anunció que renunciará al TSE

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ramiro Paredes, suspendido de sus funciones por participar de una fiesta del Movimiento al Socialismo (MAS), anunció este domingo que renunciará a su cargo, aunque no precisó si lo hará antes o después del proceso disciplinario en su contra.



"Si la salida mía del Órgano Electoral ayuda a que mejore la imagen de la institución y se consolide como parte importante del poder público, bienvenido el sacrificio. Primero está la institución. Yo no tengo ningún inconveniente en dar un paso al costado pero no por las denuncias (…)."Es una decisión que en cualquier momento la voy a dar a conocer", declaró el vocal a la Red Erbol.



Reconoció que los miembros del cuarto órgano del Estado han contribuido a "deteriorar" la imagen institucional y en consecuencia, en su caso no tiene ningún problema en alejarse de la institución por "el bien mayor" que sería recuperar la credibilidad del TSE.



Miembros del Movimiento al Socialismo han planteado que por "ética" los vocales debieran renunciar a sus cargos, incluso el presidente del Senado, Jose Alberto Gonzales planteo revocarles el mandato; también han anunciado la evaluación al organismo electoral una vez que concluya y se cierre todo el proceso electoral de las subnacionales.



"Los errores se pagan"



Asimismo, dijo estar consciente del error que cometió "todo error tiene un precio y eso se paga", afirmó, aunque insistió que no cometió ningún delito electoral en el marco de la Ley del Órgano Electoral o del Régimen Electoral.



El 6 de mayo, el jefe de la bancada de Unidad Demócrata (UD) Oscar Ortiz presentó un video del vocal del Paredes, bailando en una fiesta junto a militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS). El material fue filmado en el mismo lugar de la celebración cuyas fotos se conocieron antes. La oposición pidió la destitución del vocal.



Recordó que la última semana del mes de abril en un encuentro institucional que se llevó a cabo en la ciudad de Cochabamba sugirió a sus colegas dar un paso al costado porque "estábamos contribuyendo a que se deteriore mucho más la imagen de la institución". Considera que ese podría haber sido el momento en el que su persona tome la decisión.



Asumirá su defensa aunque cree que los miembros del TSE no son "probos" para seguirle un proceso disciplinario toda vez que la mayoría tienen denuncias y acusaciones. De todas maneras dijo que alista su defensa y que hasta el viernes tiene plazo para presentar todos sus descargos, desde esa fecha se deben contabilizar tres días más para la audiencia oral en la que será juzgado.



No solo Paredes fue cuestionado por sus presuntos vínculos con el MAS, Wilfredo Ovando el 2009 apareció en una fotografía en Cochabamba en un acto de campaña del oficialismo, Dina Chuquimia reprodujo mensajes en su cuenta en Twitter, del candidato a la Alcaldía Guillermo Mendoza, de Irineo Zuna presentaron documentos sobre su registro en el MAS en el departamento de Oruro.