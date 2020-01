¿Cuánto dura el sexo perfecto?

Como si se tratara de una competencia o una carrera de resistencia, muchos hombres tratan de imponer tiempo récord en sus encuentros sexuales. Hay quienes afirman que mantienen horas de intenso placer. Si alguna vez te preguntaste cuál es la “duración ideal”, la respuesta la dan algunos estudios realizados sobre el caso en cuestión.



Según un artículo publicado en Yahoo.es, las dudas las ha disipado un psicólogo de la Universidad de Queensland (Australia) que puso en marcha un experimento con 500 parejas heterosexuales de todo el mundo para determinar cuánto duraba el sexo más satisfactorio. Brendan Zietsch publicó los resultados en la revista US National Library of Medicine National Institutes of Health.



A los participantes (500 parejas) se les dio un cronómetro que debían activar en el momento de la penetración y darle al Stop en la eyaculación masculina. Así vivieron durante cuatro semanas. La mayoría de los hombres dijo sentirse presionados y obligados a “durar más tiempo” para que sus parejas llegaran al orgasmo antes que ellos. Esta presión explica las grandes diferencias del experimento: mientras algunas parejas tardaban 33 segundos, alguna otra llegó a los 44, el récord de duración del estudio.



Sin embargo, los científicos determinaron que una relación sexual dura como promedio unos 5,4 minutos, excepto en Turquía, donde apenas ronda los 3,7 minutos. El uso del preservativo no afectó a la duración del coito; aunque sí la edad, las parejas más mayores tuvieron coitos más cortos. El autor del estudio tampoco deja clara las cosas y se escapa por la tangente con la declaración: “es evidente que no hay una definición estándar o normal”.



OTRAS MIRADAS AL TEMA EN CUESTIÓN

Por otro lado, investigadores de la Universidad de Pensilvania afirman que la relación sexual satisfactoria para las parejas dura entre siete y 13 minutos. Tiempo que contradice la creencia popular acerca de la necesidad de tener horas de actividad sexual.



?Puede ser psicológicamente perjudicial tratar de llegar a una meta que no es razonable. Las relaciones consisten en mantener una intimidad con alguien y no en intentar establecer un récord de duración", afirma Eric Corty, profesor de Psicología de la Universidad de Pensilvania.



¿TIEMPO SUFICIENTE?

Corty clasifica y establece tiempos para las relaciones sexuales, esto es desde que inicia la penetración vaginal hasta llegar a la eyaculación.



ADECUADA: 3 a 7 minutos

DESEABLE: 7 a 13 minutos

CORTA: 1 a 2 minutos

LARGA: 10 a 30 minutos

Una relación sexual satisfactoria es de siete a 13 minutos, más tiempo podría reducir el placer, causar agotamiento físico u otras molestias como dolor en los genitales o irritación vaginal.



Sexólogos aconsejan que para lograr calidad en las relaciones sexuales y un orgasmo perfecto es importante disfrutar de mayor tiempo de juegos previos para despertar la libido. Besar las diferentes partes del cuerpo y dar un masaje a la pareja son acciones igual de placenteras.



Más allá de los estudios realizados. ¿Crees que el placer sexual depende del tiempo?