Ganadora del 0 km de EL DEBER aún tiene que aprender a manejar

La gerente general de EL DEBER, Sonia Rivero Jordán entregó la mañana del jueves las llaves del auto cero km a la ganadora Gabriela Fabiola Pachuri quien agradeció a la empresa y dijo que aprenderá a manejar.



“Primera vez que participo y gano un concurso, nunca pensé ganar este auto, no me lo creía cuando me llamaron, casi me muero de emoción. Muchas gracias, sigan adelante”, dijo la afortunada de 21 años.



El auto fue sorteado por EL DEBER en el marco de la campaña "62 Razones para Celebrar", que se realizó para conmemorar los 62 años de fundación de esta casa periodística.



Otro de los afortunados es Gerhald Dennar Espíndola Ñandauca que se hizo acreedor del paquete turístico a Cuba (La Habana y Varadero).



Esta mañana también recibieron sus premios las 20 personas ganadoras del tercer y último concurso donde se sorteó televisores, pase anuales a CineMark, cocinas, juego de vajillas, cafeteras, licuadoras, sandwicheras, medias becas para gimnasio, paquetes para Los Cedros, Blue Ray y microondas.



En esta campaña hubo más de 20.000 participantes y se entregó 62 premios, los años que cumple EL DEBER, informó Óscar Uriarte, jefe de Marketing.