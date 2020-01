La OMC falla en contra de la aeronáutica Airbus

La Unión Europea y algunos de sus Estados miembros no han ajustado sus subvenciones a Airbus a las reglas de la OMC, estimó este jueves la organización.



"Concluimos que la Unión Europea y algunos Estados miembros todavía no han implementado las recomendaciones y las decisiones del Órgano de Arreglo de Diferendos (ORD) en conformidad con sus obligaciones, de acuerdo a las reglas del comercio internacional", concluyeron los expertos de la OMC en un informe.



Desde hace más de 15 años, Washington y la UE se enfrentan por las subvenciones a la industria aeroespacial, en un diferendo en el que se cuestiona el rol de Francia, Alemania, España y Reino Unido.



Ahora, tanto Estados Unidos como la UE tienen un plazo de 20 días para apelar.



Entre las medidas citadas por la OMC están el otorgamiento de ayudas para emprender proyectos, concesión de donaciones, el otorgamiento de préstamos en condiciones preferenciales, la asunción y condonación de la deuda resultante de las ayudas.



Las subvenciones en cuestión abarcan las relativas a todos los modelos de Airbus (desde el A300 hasta el A380).



Boeing estimó que la decisión de la OMC abre la vía para que Estados Unidos pueda pedir hasta 10.000 millones de dólares anuales en compensaciones.



"La decisión de hoy confirma que Airbus no retiró viejos subsidios y en cambio aplicó nuevos subsidios por un total de casi 22.000 millones de dólares", dijo Boeing en un comunicado.



Airbus estimó que la empresa actuó conforme a la mayoría de sus obligaciones ante la Organización Mundial de Comercio e indicó que apelará la decisión del organismo en el marco de un contencioso con el estadounidense Boeing.



"Solo tendremos que efectuar cambios limitados en las políticas y prácticas europeas para ajustarnos" a estas obligaciones, declaró una portavoz a la AFP. "Hicimos lo que teníamos que hacer y en el tiempo estipulado", agregó la representante de la empresa, que anunció que la compañía apelará.